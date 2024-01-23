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gotreksson
Санкт-Петербург готовится к строительству второй очереди аэропорта «Пулково»
Объем инвестиций в строительство II очереди аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге составит 198,9 млрд руб., об этом сообщил председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков на пресс-конференции в ТАСС.

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Санкт-Петербург готовится к эпической трансформации своего главного аэропорта, «Пулково». В попытке справиться с растущим пассажиропотоком, который тяжело ложится на старое здание, власти города планируют перевоплотить аэропорт в структуру мирового класса. Но перед этой грандиозной стройкой встает целый ряд сложностей.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются инициаторы проекта, связана с требованиями к подрядным организациям. Качество работ должно быть на самом высоком уровне, что может существенно затянуть сроки строительства. Кроме того, необходимо найти аналоги для западного санкциями оборудования, которое является неотъемлемой частью обновленного аэропорта. Председатель комитета по инвестициям в Петербурге, Иван Складчиков, заверил, что проектирование первой фазы второй очереди будет завершено в ближайшее время. Это откроет путь к началу подготовительных мероприятий на площадке. Общая стоимость строительства оценивается в 199 млрд рублей, что свидетельствует о серьезности и масштабности проекта.

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Разговоры о строительстве второй очереди «Пулково» не новы. В начале 2021 года цена проекта была оценена примерно в 40-50 млрд рублей. С тех пор стоимость возросла в четыре раза, а сроки выполнения работ были пересмотрены. Если все планы будут осуществлены, строительство начнется уже в 2025 году.

Как уже упоминалось, аэропорт «Пулково» сегодня справляется с растущим пассажиропотоком с трудом. В прошлом году он обслужил около 20 миллионов человек, а это существенное увеличение потока пассажиров по сравнению с предыдущими годами. Для решения этой проблемы строительство нового аэровокзала и расширение инфраструктуры являются крайне необходимыми шагами.

В рамках проекта планируется пристроить к основному зданию аэровокзала южную галерею для посадки на рейсы. К этой галерее будет примыкать новый перрон площадью 66 тысяч квадратных метров. В проект также включена реконструкция трех из семи существующих перронов и других элементов инфраструктуры. Это позволит значительно улучшить условия посадки и вылета самолетов, а также обеспечит возможность более высоких скоростей на рулежной дорожке.

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Строительство нового аэропорта - не первый раз, когда Санкт-Петербург вкладывает средства и усилия в развитие своего главного транспортного узла. В 2010-х годах была завершена первая очередь строительства, в результате которой был построен новый пассажирский терминал, аэровокзал для деловой авиации, реконструирована северная посадочная галерея, а также ремонтированы другие объекты. Общая сумма инвестиций составила 1,2 млрд евро. Санкт-Петербург продолжает развиваться и модернизировать свою инфраструктуру, включая главный аэропорт города. Построенный в середине XX века, «Пулково» сегодня претерпевает серьезные изменения, чтобы обеспечить более комфортное и безопасное обслуживание пассажиров, а также привлечь больше внутреннего и международного авиапотока. Воплощение второй очереди строительства «Пулково» не только сделает аэропорт одним из самых современных и эффективных в России, но и укрепит позиции Санкт-Петербурга как важного международного транспортного узла.

#новости #авиация #строительство #санкт-петербург #модернизация #аэропорт #пассажирский самолет #пассажирский транспорт #транспортный поток #пулково
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