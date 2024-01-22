В январе 2024-го Саудовская Аравия анонсировала очередной мегапроект — подземный город Aquellum, спрятанный в горном массиве на побережье залива Акаба.

Впервые в истории человечества, Саудовская Аравия собирается создать уникальный подземный город Aquellum, который станет гармоничным сочетанием превосходства природы и современной архитектуры. Проект, разрабатываемый студиями LAVA и Name Architecture, обещает перенести человечество в новую эпоху смелости и инноваций.

Aquellum будет строиться в горном массиве на побережье залива Акаба, спрятанный от любопытных глаз. Чтобы попасть внутрь, придется воспользоваться специальным судном, проплывающим по подземному водному каналу. И это лишь первая из множества впечатляющих особенностей, которые предлагает Aquellum своим посетителям. Главное достоинство этого подземного чуда саудовской архитектуры заключается в его многофункциональности. Aquellum будет не только привлекательным туристическим местом, но и домом для множества удивительных людей, желающих обосноваться в этом укромном уголке на северо-западе Саудовской Аравии. Здесь каждый сможет найти все необходимое для комфортной жизни и работы: торговые объекты, рестораны, музеи, кинотеатры, социальные пространства, культурные и развлекательные центры.

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Разноуровневые небоскребы будут соединяться уникальной дорогой, проходящей через внутренний двор, а специальная транспортная система значительно облегчит перемещение между этажами. Прогуливаясь по террасам, посетители будут наслаждаться завораживающими видами скрытого подземного мира. Водопады, искусственные водоемы и зеленые насаждения добавят этому месту неповторимости и очарования. Некоторые объекты проекта станут доступны только в виртуальной реальности, создавая мистическую и сказочную атмосферу.

Aquellum является лишь одной из граней масштабного проекта NEOM, который призван привлечь внимание всего мира. NEOM - это город будущего, государство в государстве, где к 2045 году планируется проживание 9 миллионов человек. Амбиции и возможности шейхов построить подземный город и его уровень смелости воплотятся в бюджете не менее 500 млрд долларов на осуществление проекта. Считается, что окончательные расходы могут составить до 1 трлн долларов.

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Aquellum — это просто преображение будущего в современной архитектуре. Он представляет собой чудо, которое оживет на глазах с каждым днем, привлекая восхищение и удивление всех, кто осмелится ступить на его территорию. Aquellum станет олицетворением смелости, изящества и роскоши, и он никого не оставит равнодушным. И если вы всегда мечтали о приключениях в стране тысячи и одной ночи, то Aquellum — это как раз то, что вам нужно.