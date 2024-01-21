Science Alert: Специалисты компании Krafla Magma Testbed (KMT) планируют пробурить скважину в вулкане Крабла, расположенном на севере Исландии.

В 2026 году ученые собираются осуществить удивительный проект, который может изменить будущее энергетики. Компания Krafla Magma Testbed готовится пробурить скважину в знаменитом вулкане Крабла на севере Исландии, с целью извлечения чистой энергии из его магматической камеры. Это не только позволит провести детальные исследования и расширить наши знания о вулканах, но и обеспечит доступ к неограниченным источникам чистой электроэнергии. Сегодня уже существуют геотермальные электростанции, которые успешно работают в более чем 80 странах мира. Они используют тепло, выделяемое из подземных источников пара, чтобы вращать турбины и генерировать электроэнергию. Но мощность этих станций все еще невелика, и поэтому они не могут полностью удовлетворить потребности человечества в энергии.

Именно поэтому проект вулкана Крабла вызывает такой интерес. Ученые верят, что область вокруг вулкана скрывает огромный потенциал для геотермальной энергии. Уже в 2006 году была предпринята попытка пробурить скважину, но она завершилась неудачно. Сейчас, после нескольких лет разработки и совершенствования технологий, ученые готовы вернуться и сделать еще одну попытку.

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Однако же есть опасения относительно такой работы. Некоторые эксперты предупреждают, что вскрытие магматической камеры может привести к извержению, сопровождающемуся опасными последствиями. Но опасения эти не были практически, в связи с чем ученые считают, что проект возможен и безопасен.

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Российский эксперт в области геотермальной энергетики, Сергей Бердышев, подчеркивает, что геотермальные станции имеют и свои преимущества, и недостатки. Однако потенциал этих источников энергии по-прежнему остается неиспользованным. Геотермальные ресурсы на планете почти неисчерпаемы, и такие станции могут обеспечивать непрерывный источник тепла, без необходимости зависеть от внешних поставок топлива. Вопрос лишь в развитии инфраструктуры и преодолении сложностей, связанных со строительством подобных станций в сейсмически активных областях. Проект вблизи вулкана Крабла приковывает внимание многих экспертов и ученых. Если все пойдет по плану, он может стать первым шагом к принципиально новой энергетической эры. Сегодня мощность всех геотермальных электростанций по всему миру составляет около 13 ГВт, и это только сегодня. И кто знает, может быть, следующим шагом станет создание международной системы, позволяющей обществу полностью перейти на чистую энергию, получаемую из глубин земли.