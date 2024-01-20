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gotreksson
Карабулинскую развязку, появившейся в Генплане еще в 1971 году начнут строить в 2025 году
В Ярославле в 2025 году начнется строительство Карабулинской развязки. Подготовку анонсировал губернатор Михаил Евраев.

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Один из самых ожидаемых объектов в Ярославле, автомобильный мост через Волгу, который может полностью изменить транспортную инфраструктуру города и дать новый импульс его развитию. Несмотря на то, что идея возведения этого моста появилась еще полвека назад, работы так и не начинались.

Необходимость данного проекта заключается в улучшении связности различных районов, особенно Заволжского и Фрунзенского, а также в разгрузке центральных улиц города. Его строительство запланировано в рамках более крупной инициативы - Карабулинской развязки. Которая была включена в Генплан еще в 1971 году, но так и не был реализован. Одной из главных причин необходимости этого моста является транзитный транспорт, который проходит по федеральной трассе М-8 "Холмогоры". Существующая инфраструктура города не в состоянии справиться с такой большой нагрузкой. Эта проблема была поднята во время видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным в 2022 году, когда губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что без Карабулинской развязки и мостового перехода через Волгу дальнейшее развитие региона невозможно.

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После встречи с Михаилом Евраевым, глава государства поручил профильным ведомствам проработать данный вопрос. К концу года был закончен технологический и ценовой аудит, и стоимость реализации проекта была оценена в 50 млрд рублей, из которых 18 млрд рублей предусмотрено на строительство самого моста. По словам губернатора, работы на площадке могут начаться уже в первой половине 2024 года.

Однако, есть определенные сомнения в том, что проект будет завершен в установленные сроки. Губернатор Ярославской области заявил журналистам, что строительство моста и развязки начнется не раньше конца 2024 года - начала 2025 года. Тем не менее он подчеркнул, что необходимые договоренности с федеральным центром достигнуты. Москва начнет выделять деньги на проект через два года, а проектирование будет выполнено за счет местной казны. Стоимость проекта оказалась выше, чем планировалось ранее, составив 70 млрд рублей, из которых 25 млрд рублей будет потрачено на строительство моста.

Некоторые эксперты и горожане сомневаются в том, что мост будет построен в ближайшее время. Они полагают, что из-за общей экономической ситуации проект может быть отложен. Кроме того, строительство моста предусматривает изъятие 144 земельных участков, что не всем жителям города это нравится.

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В соответствии с предварительной документацией, протяженность дорог, которые необходимо построить в рамках проекта, составит 10,5 км, а всего будет семь транспортных развязок. Сам мост будет четырехполосным и протянется на 1,3 км. Несмотря на все сложности и препятствия, мост через реку Волгу в Ярославле все же может стать реальностью уже к концу этого десятилетия. Этот объект будет не только улучшать транспортную доступность города, но и способствовать его дальнейшему развитию. Будущее моста пока остается под вопросом, но одно уверенно - его появление сделает Ярославль еще более современным и удобным для жителей и гостей города.

#строительство #развитие #строительство мостов #генплан #м-81 #ярославль #карабулинская развязка #регионы #река волга #холмогоры
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