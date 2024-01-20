Владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский показал обновленный проект небоскреба «Парус», который хотят построить рядом с «Высоцким».

До конца текущего года в Екатеринбурге может начаться реализация грандиозного строительного проекта, который обещает привнести новую достопримечательность в столицу Свердловской области. Данный проект предполагает возведение самого высокого здания в стране за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно задумке авторов, башня высотой в 288 метров будет располагаться рядом с комплексом «Высоцкий» (188 м) и связана с ним стеклянным переходом.

Интересным фактом является то, что на протяжении нескольких лет здание с именем советского поэта и певца было самым высоким на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Прошло всего несколько лет с момента ввода в эксплуатацию в начале прошлого десятилетия, как в 2015 году этот небоскреб уступил первенство Iset Tower (209 м), который стал визитной карточкой нового делового района «Екатеринбург-Сити». Сейчас местный бизнесмен Андрей Гавриловский, инициатор и строитель «Высоцкого», намерен установить новый рекорд по высоте. Он был первым, кто в январе 2024 года объявил о скором начале строительства "Паруса". Изначально "Парус" должен был иметь высоту 237 метров. Однако впоследствии было принято решение нарастить здание еще на 51 метр. Этот вариант в настоящее время рассматривается Экспертно-консультационным советом при Союзе архитекторов Свердловской области. Для реализации этих амбициозных планов необходимо будет выделить дополнительные участки земли в квартале улиц Малышева, Карла Либкнехта, Ленина и Красноармейской, где сейчас в основном находятся гаражные кооперативы.

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Как утверждает бизнесмен Гавриловский, деньги на строительство уже имеются. Конкретная сумма не разглашается, но согласно некоторым оценкам, потребуется почти 15 млрд рублей. Бизнесмен обращает внимание на высокий спрос на коммерческую недвижимость в этом районе. В состав будущего комплекса войдут гостиницы, апартаменты, офисы, а также различные торговые и развлекательные зоны. В верхней части здания (примерно на уровне 200 метров) будут размещены несколько бассейнов. Предполагается, что строительство займет не менее трех лет. Визуально проект еще может быть корректирован. Если заданные параметры будут утверждены, "Парус" займет десятое место в рейтинге самых высоких зданий России. Правда, если Москва и Санкт-Петербург реализуют несколько заявленных проектов, уральская башня окажется в этом списке немного ниже.