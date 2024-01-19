Предварительные финансовые итоги BASF указывают на операционную прибыль в размере €3,8 млрд.

Нефтегазовая компания BASF из Германии отчиталась о своей операционной прибыли в размере €3,8 млрд в предварительных финансовых результатах за прошлый год. Это существенное сокращение по сравнению с прибылью в размере €6,9 млрд годом ранее. Однако, денежные потоки от операционной деятельности превысили показатели предыдущего года, что является положительным сигналом для компании.

BASF входит в число немецких производителей химической продукции, которые столкнулись с ростом цен на электроэнергию. В связи с этим, компания решила провести определенные изменения, чтобы увеличить свою прибыль. Она планирует создать два новых подразделения, что поможет сократить расходы. Кроме того, BASF уже назначил нового главного исполнительного директора, который будет управлять этими изменениями. Также компания решила сократить инвестиции на €4 млрд в следующем году.

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Одной из крупных новостей последнего времени стало то, что BASF планирует продать свой нефтегазовый бизнес. Компания готова продать нефтегазодобывающую Wintershall Dea британской Harbour Energy за $11,2 млрд. Это позволит немецкой BASF сосредоточиться на своих основных операциях и выйти из сектора нефтегазовой промышленности.

Германские производители химической продукции также сообщили о продолжающейся рецессии в отрасли. Они предупредили, что восстановление может занять ещё несколько лет. Это угрожает многим компаниям, и некоторые из них уже приняли решение закрыть производственные процессы навсегда. Скорее всего, это будет тяжелый удар для промышленности Германии и потребует дополнительных мер поддержки со стороны правительства.

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Финансовые результаты BASF за прошлый год указывают на сложности, с которыми сталкиваются немецкие производители химической продукции. Компания принимает активные меры для решения этих проблем и поиск новых возможностей для поддержания стабильной прибыли. Её решение продать нефтегазовый бизнес и сократить расходы может стать ключевым шагом в обеспечении устойчивого развития и выживания компании в будущем.