ТАСС: Компания "Тренд" вложит 20 млрд рублей в строительство завода грузового транспорта под Новосибирском.

В ближайшие три года на правом берегу Оби, рядом с поселком Садовый, на участке площадью 175 тыс. кв. м, появится новый автозавод, который изменит лицо грузового автомобильного рынка России. Инвестиции в этот проект составят 20 млрд рублей, однако по наблюдателям, окончательная сумма может быть даже выше.

Такая важная и стратегическая инициатива принадлежит бизнесмену Константину Подшивалову, известному главе компании «ФинСиб», которая основана в 1996 году и уже зарекомендовала себя как успешная торгово-производственная компания с 23 бумажными складами по всей России. Немаловажным шагом в реализации этого проекта стало одобрение идеи областным Советом по инвестициям, а также обещания местных властей оказывать полную поддержку в его воплощении.

реклама

Ожидается, что первый грузовой автомобиль сойдет с конвейера в 2027 году. К этому времени введут в эксплуатацию сборочный цех, а также цеха по производству кабин и рам. Поэтапно намерены создать дополнительные объекты, что позволит расширить производственную линейку. Кроме того, будет развернут выпуск собственных комплектующих (на первом этапе частично будут использованы импортные комплектующие).

Как отметил сам Подшивалов, к концу десятилетия предприятие ожидает чистая прибыль в 3 млрд рублей. С 2033 года завод планирует выпускать до 11,3 тыс. единиц техники в год и создавать около 2 тыс. рабочих мест.

Организация данного проекта не просто стратегическое инвестирование, но и ответ на растущий спрос на коммерческий грузовой транспорт в стране. В связи с отсутствием иностранных компаний, перевозчики столкнулись с дефицитом техники. Эта сложившаяся ситуация привела к оживлению внутреннего рынка. В 2023 году производство грузовиков в России выросло более чем на 10%. Сейчас российские производители грузовых автомобилей главным образом конкурируют с компаниями из Китая и Турции.

На сегодняшний день в России насчитывается больше 7,8 млн грузовых автомобилей, средний возраст которых составляет 20 лет. В этом парке около 70% – это отечественные марки. Большую часть составляют легкие коммерческие автомобили (LCV), предназначенные для перевозки малогабаритных грузов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новый завод Константина Подшивалова на Оби является значимым событием для автомобильной промышленности. Он не только обеспечит страну современными и надежными грузовиками, но и будет иметь положительное влияние на экономику региона, создавая новые рабочие места и привлекая инвестиции. Этот проект станет примером успешного развития отечественной автопромышленности и продолжит восстановление российского грузового автомобильного рынка, обеспечивая мощный толчок его развитию в ближайшие годы.