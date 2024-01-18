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В ближайшие три года на правом берегу Оби, рядом с поселком Садовый, на участке площадью 175 тыс. кв. м, появится новый автозавод, который изменит лицо грузового автомобильного рынка России. Инвестиции в этот проект составят 20 млрд рублей, однако по наблюдателям, окончательная сумма может быть даже выше.
Такая важная и стратегическая инициатива принадлежит бизнесмену Константину Подшивалову, известному главе компании «ФинСиб», которая основана в 1996 году и уже зарекомендовала себя как успешная торгово-производственная компания с 23 бумажными складами по всей России. Немаловажным шагом в реализации этого проекта стало одобрение идеи областным Советом по инвестициям, а также обещания местных властей оказывать полную поддержку в его воплощении.
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Ожидается, что первый грузовой автомобиль сойдет с конвейера в 2027 году. К этому времени введут в эксплуатацию сборочный цех, а также цеха по производству кабин и рам. Поэтапно намерены создать дополнительные объекты, что позволит расширить производственную линейку. Кроме того, будет развернут выпуск собственных комплектующих (на первом этапе частично будут использованы импортные комплектующие).
Как отметил сам Подшивалов, к концу десятилетия предприятие ожидает чистая прибыль в 3 млрд рублей. С 2033 года завод планирует выпускать до 11,3 тыс. единиц техники в год и создавать около 2 тыс. рабочих мест.
Организация данного проекта не просто стратегическое инвестирование, но и ответ на растущий спрос на коммерческий грузовой транспорт в стране. В связи с отсутствием иностранных компаний, перевозчики столкнулись с дефицитом техники. Эта сложившаяся ситуация привела к оживлению внутреннего рынка. В 2023 году производство грузовиков в России выросло более чем на 10%. Сейчас российские производители грузовых автомобилей главным образом конкурируют с компаниями из Китая и Турции.
На сегодняшний день в России насчитывается больше 7,8 млн грузовых автомобилей, средний возраст которых составляет 20 лет. В этом парке около 70% – это отечественные марки. Большую часть составляют легкие коммерческие автомобили (LCV), предназначенные для перевозки малогабаритных грузов.
Новый завод Константина Подшивалова на Оби является значимым событием для автомобильной промышленности. Он не только обеспечит страну современными и надежными грузовиками, но и будет иметь положительное влияние на экономику региона, создавая новые рабочие места и привлекая инвестиции. Этот проект станет примером успешного развития отечественной автопромышленности и продолжит восстановление российского грузового автомобильного рынка, обеспечивая мощный толчок его развитию в ближайшие годы.