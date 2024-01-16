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gotreksson
В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
Компания "Н2 Чистая энергетика" совместно с Корпорацией развития Камчатского края приступила к разработке проекта строительства в Охотском море Пенжинской приливной электростанции (ПЭС).

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В скором времени в нашей стране может появиться одна из самых крупных электростанций в мире, о строительстве которой говорили еще при Советском Союзе. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что была проведена предварительная работа по этому проекту, но из-за экономической ситуации ранее он был неактивен. Но глава региона подчеркнул, что проект не отменяется и может быть осуществлен к 2030 году.

Речь идет о Пенжинской ПЭС — приливной электростанции, которая использует энергию морских приливов и отливов для производства электричества путем перекрытия входа в залив плотиной. Длина плотины в данном случае должна составить около 60 км. Перепад уровня воды в Пенжинской губе Охотского моря составляет от 10 до 14 м, что является одним из самых высоких показателей в Тихом океане. В сутки через Пенжинскую губу проходит более 510 куб. км воды, что даст возможность ПЭС производить электроэнергию в объеме 200 млрд кВт*ч в год.Существует два варианта проекта: южный створ с мощностью 87 ГВт и выработкой электроэнергии в год в размере 200 млрд кВт*ч, и более маленький северный створ с мощностью 21,5 ГВт и выработкой электроэнергии 72 млрд кВт*ч в год. Строительство более крупного проекта потребует около $200 млрд, в то время как альтернативный вариант будет стоить гораздо дешевле.

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Проект Пенжинской ПЭС был поддержан бывшим президентом России Дмитрием Медведевым около десяти лет назад. Ожидалось, что ввод электростанции в эксплуатацию позволит обеспечить электричеством весь Дальний Восток и в излишках экспортировать его в страны Азии. Однако, тогда не было заинтересованных инвесторов.

Проект был вновь актуализирован в этом году, когда президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания предприятий по производству водорода и аммиака с использованием энергии, производимой приливными электростанциями. «Н2 Чистая Энергетика», совместное предприятие компании«Полюса» и АО «Корпорация развития Камчатского края», подписали соглашение о совместной разработке проекта Пенжинской ПЭС.

Солодов отмечает, что проект будет реализовываться постепенно — сначала будет возведена плотина в малом заливе для отработки технологии, а затем масштабирование. В настоящее время основные проблемы связаны с поиском рынков сбыта и партнерства в технологической сфере.

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Эксперты указывают, что приливные электростанции пока не получили широкого распространения из-за высокой стоимости строительства и сложностей эксплуатации. Но такие проекты могут быть полезны для развития туризма, использования электрокаров и производства водорода и аммиака. Существуют всего около десяти приливных электростанций в мире, самой мощной из которых является южнокорейский объект мощностью 254 МВт.Строительство Пенжинской ПЭС представляет собой грандиозную задумку, требующую серьезных инвестиций и разработки технологических партнерств. В случае успешной реализации проекта, эта электростанция станет одной из самых мощных и заметных в мире, обеспечивая электричеством не только Россию, но и другие регионы и страны, а также способствуя развитию туризма и использованию альтернативных источников энергии.

#новости #путин #ссср #строительство #президент #камчатка #электростанция #н2 чистая энергетика #пенжинская пэс #пэс
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