Катар принял решение не рисковать и приостановил поставки газа через Красное море, после того как США со своими союзниками решили «навести порядок в регионе».

Европейская ситуация с запасами газового топлива может оказаться куда менее стабильной, чем на первый взгляд может показаться. В то время как цены на бирже пока что находятся на приемлемом уровне и газовые хранилища полны, мировая обстановка становится все более сложной с каждой неделей.

Одной из основных причин этой нестабильности является обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое привело к нападениям на танкеры и контейнеровозы в Красном море. Эта важная мировая артерия перевозки грузов фактически перестала функционировать, вызвав серьезные ограничения в транспортировке необходимых ресурсов. Но все-таки была одна страна, которая продолжала обеспечивать стабильность цен на газ в Европе. Им оказывается был Катар, который перевозил свои ресурсы через Красное море на танкерах, несмотря на сложную обстановку в регионе. Однако, после вмешательства Соединенных Штатов и их союзников в регионе со специальной операцией против хуситов, Катар решил не рисковать и приостановил поставки газа через Красное море.

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Это решение вызвано опасениями властей Катара о возможной потере контроля над ситуацией после таких действий США и Великобритании. Кроме того, Катар является вторым поставщиком СПГ в Европейский союз, отвечая за 13% всех поставок. Если поставки не будут возобновлены в ближайшее время, стабильность на рынке газа в Европе может быть подорвана.

Что только усугубляет проблемы, которые уже существуют на энергетическом рынке Евросоюза. Если погодные условия вдруг ухудшатся на несколько недель, возможно столкнуться с еще более масштабным энергетическим кризисом. Цены на газ в 3000 или даже 5000 долларов за единицу станут горькой реальностью для Еврозоны. Единственно верным выходом сегодня многие озвучивают сотрудничество с Россией, но официальный Брюссель пока не готов.

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В итоге, действия США на Ближнем Востоке играют свою роль в приближении Европейского союза к новой волне энергетического кризиса. Если не будут предприняты соответствующие меры для разнообразия источников энергии и укрепления энергетической независимости Европы, будущие последствия могут быть катастрофичными.