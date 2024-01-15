«Ведомости» со ссылкой на обзор «СПАРК-Интерфакса»: за 2023 год среднемесячное число регистраций компаний с участием нерезидентов выросло на 11% в сравнении с 2022 годом. Активно начали регистрироваться компании, соучредители которых являются жителями стран СНГ и Китая. За 10 месяцев 2023 года число зарегистрировавшихся компаний из КНР составило 1,5 тысяч, а доля компаний из СНГ в сравнении с 2021 годом выросла с 44% до 59%.

Тенденция к уходу иностранного бизнеса из России постепенно сходит на нет, а на его смену приходит новый тренд - нарастающая активность компаний из дружественных стран. Если ранее многие иностранные компании покидали Россию, то сейчас они возвращаются или на их место приходят новые. Привлеченные привлекательными условиями и возможностями на российском рынке.

По данным обзора "СПАРК-Интерфакса" на основе данных ЕГРЮЛ, за последние несколько лет количество иностранных юрлиц в России сократилось, однако сейчас наблюдается увеличение числа зарегистрированных компаний с участием нерезидентов. Значительно меньше компаний закрывается, чем регистрируется, и среди новых компаний наибольшее количество представлено предприятиями из стран СНГ и Китая.

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Основные отрасли, которые привлекают внимание иностранных компаний, это торговля, строительство и автомобильный рынок. Рост числа зарегистрированных компаний в этих отраслях свидетельствует о восстановлении интереса инвесторов из других стран к российскому рынку.

Эксперты отмечают, что данная тенденция говорит о восстановлении доверия зарубежного бизнеса к России. Развитие международных отношений, таких как БРИКС, и работа международных организаций способствуют притоку иностранных инвестиций в страну.

Российский финансовый сектор также демонстрирует рост, обеспечивая компании и проекты внутренними инвестициями. Это подтверждают данные о повышении объема торгов на Московской бирже и росте фондового и товарного рынка.

Привлекательность России для иностранных компаний объясняется колоссальными природными ресурсами и огромным рынком промышленного и гражданского потребления. Независимо от политических обстоятельств, Россия всегда будет привлекать иностранных бизнесменов.

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Следовательно, несмотря на предыдущие тревожные тенденции, можно уверенно говорить о новом тренде на возрастающую активность иностранных компаний в России. Международные отношения, приток инвестиций и стабильный рост финансового сектора подтверждают, что Россия продолжает быть привлекательной страной для международного бизнеса.