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gotreksson
Скоростную трассу Крым-Краснодар построят в 2024 году
В 2024 году в Краснодарском крае планируют завершить строительство новой федеральной автодороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь, которая станет новым направлением уже существующей трассы А-289 и пройдет в обход населенных пунктов. Она позволит сократить время в пути от краевой столицы до Крымского моста до двух часов.

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Все больше говорят о строительстве долгожданной новой трассы, которая должна стать одним из самых значимых дорожных проектов в Краснодарском крае. Стало известно о заключении госконтракта между ФКУ Упрдор «Тамань» и исполнителем работ, а это значит, что мечты становятся реальностью. Финансирование проекта будет проводиться за счет средств федерального бюджета, которые предусмотрены программой «Развитие федеральной магистральной сети». Это уже даёт понять, что трасса будет выполнена по самым высоким стандартам и обеспечит комфортную и безопасную езду водителям.

Новая автомобильная дорога будет иметь четыре полосы и протяженностью 119 километров. Её отличительной особенностью будет разделение встречных потоков и высокая пропускная способность, достигающая 40 тысяч автомобилей в сутки. Самое важное – трасса пройдет южнее существующей, обходя населенные пункты. Благодаря этому, водителям будет предоставлена возможность путешествовать между Краснодарским краем и Крымом на высокой скорости без ограничений и заторов. В конечном итоге, время в пути сократится почти в два раза – с примерно 4-5 часов до всего лишь 2 часов.

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Проект предусматривает не только строительство современной дороги, но и создание всей необходимой инфраструктуры. В его состав входят два новых моста через реки Кубань и Протока, разноуровневые развязки, путепроводы, мосты и малые искусственные сооружения. Также планируется строительство площадок отдыха и пешеходного перехода. Все эти нововведения помогут создать комфортные условия для путешественников, а также разгрузить населенные пункты от большого потока транспорта.

Работы уже находятся в полном разгаре. Первый этап, который начался в 2021 году, уже выполнен на 50%. В это масштабное строительство вовлечено более 1,5 тысячи человек и свыше 780 единиц техники. Команда работников и инженеров делает всё возможное, чтобы проект был реализован в срок, и уже весной 2024 года новая трасса станет доступна для использования.

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Однако, по мнению краснодарского политического эксперта Владимира Сухарева, следует рассмотреть возможность введения платы за пользование новой скоростной дорогой. Это поможет предотвратить массовый переток транзитного коммерческого транспорта на существующую краевую дорогу и облегчит путешествия местному населению по региональным дорогам. Новая автомобильная дорога станет не только средством транспортного сообщения между регионами, но и значимым фактором для развития Краснодарского края. Она создаст благоприятные условия для развития туризма и торговли, а также сократит время в пути для всех путешественников. Жители и гости региона с нетерпением ждут завершения этого важного строительного проекта, ведь он принесет множество преимуществ и сделает путешествия более комфортными и удобными.

#новости #строительство #краснодарскийкрай #новороссийск #а-289 #а-290 #керчь #славянск-на-кубани #темрюк #федеральныйбюджет
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