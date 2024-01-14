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gotreksson
Вопрос о переправе через Анадырский лиман может решиться после встречи с Путиным
ТАСС: президент России Владимир Путин проанализирует предложения руководства Чукотского автономного округа по улучшению качества пассажирских перевозок через Анадырский лиман, по разным берегам которого расположены Анадырь и окружной аэропорт имени Рытхэу. Об этом глава государства заявил на встрече с общественниками во время рабочей поездки на Чукотку.

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Вековая проблема переправы через Анадырский лиман, разделяющий Анадырь и аэропорт, наконец-то приближается к решению. После нескольких неудачных попыток в прошлом, ожидания жителей региональной столицы исполнились - в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Чукотку и встретился с жителями Анадыря, обсуждая возможные пути решения этой проблемы.

К моменту встречи с президентом, власти уже приобрели пять новых аэролодок, потратив на это 117 миллионов рублей, чтобы облегчить переправу. Но как заявил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов, это решит проблему только частично. Истинное революционное изменение придет с возведением инженерно-технического сооружения через Анадырский лиман. Однако, этот проект обходится дорого.

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На вопрос президента, сколько денег понадобится для строительства, губернатор подтвердил, что сумма будет огромной. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что уже исследуются различные варианты переправы, и все они подразумевают построение канатной дороги. Несмотря на отсутствие готового проекта на данный момент, работа по его разработке продолжается, и в будущем будут представлены варианты.

Строительство канатной дороги через Анадырский лиман - это далеко не простая задача. Уникальные погодные условия и повышенная ветровая нагрузка требуют тщательного подхода к проектированию. Но специалисты компании "Транслиман", резидента Арктической зоны РФ, уже несколько лет изучают данную проблему и представили предварительные варианты. Согласно этим вариантам, длина канатной дороги составит около 7,6 км от Анадыря до поселка Угольные Копи, а возможен и альтернативный маршрут протяженностью около 10 км, который позволит добраться прямо до аэропорта.

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В прошлом уже высказывалась идея перенести весь город на другой берег, вместо строительства канатной дороги. Как ни парадоксально это намного дешевле. Но появление нового проекта заметно оживило обсуждение и привело к оптимизму. Несмотря на цену строительства, которая, хотя и дорогая, не является неподъемной, есть вероятность, что проект будет построен с помощью государственно-частного партнерства. Некоторые инвесторы уже проявили интерес к этому проекту и готовы вложить свои средства в его реализацию. Проблема круглогодичной переправы через Анадырский лиман наконец-то приходит к решению. Будущая канатная дорога станет самым длинным сооружением своего рода на территории России. Ее строительство не только улучшит условия перевозки людей и грузов, но также окажет положительное влияние на экономическое развитие региона. Жители Анадыря с нетерпением ждут, чтобы воплощение этой идеи стало реальностью, и они смогут преодолевать водную преграду между городом и аэропортом без проблем и ограничений.

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