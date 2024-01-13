Согласно данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в РФ за этот период вырос на 46,9%, составив около $110,97 млрд. Импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил $129,14 млрд

Свежие данные из Пекина о торговле КНР с миром вызывают тревогу у китайских экспортеров. Оказывается, что объем экспорта китайских товаров в Россию в 2023 году вырос на 46,9%. Несмотря на то, что Китай сокращал торговлю со США, он всё равно продолжал поставлять свою продукцию в Америку через Мексику. Но сейчас это уже не так важно, поскольку такой рост не смог перекрыть отрицательные показатели в торговле Китая с другими странами Латинской Америки.

В результате экспорт в этот регион сократился на 2,4%. Экспорт товаров из Китая во Вьетнам также сократился, что означает, что его ранняя роль как реэкспортного хаба для китайских товаров становится все менее значимой. В прошлом Мексика и Вьетнам играли важную роль в реэкспорте китайских товаров, так как из-за введения дополнительных тарифов на китайскую продукцию при президентстве Дональда Трампа, было выгодно избегать упоминания о поставках китайских товаров в статистике. Но такой обходной путь привел к накоплению потенциала инфляционного роста в США, поскольку долларовая ликвидность страны значительно увеличилась вместе с рекордным разогревом экономики во время пандемии COVID-19.

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Более того, на Уолл-стрит уже обсуждались возможные снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году, но после того, как стало известно, что в декабре 2023 года общий индекс потребительских цен в США ускорился до +3,4%, а ключевая инфляция осталась на высоком уровне - 3,9%, стало понятно, что снижение ставки будет проведено рано.

Теперь же данные показывают, что американский потребительский интерес начинает ослабевать, что представляет серьезную проблему для Китая, так как возникает вопрос, куда ему продавать свою продукцию. Согласно представленным статистическим данным, поставки китайских товаров в страны и регионы со значительным объемом торговли сокращаются.

Но Россия является исключением, поскольку продажи китайских товаров в нее растут очень быстрыми темпами и превосходят рост отгрузки российских товаров в Китай более чем в три раза. По итогу, положительный баланс торговли Китая с нашей страной в 2023 году сократился почти вдвое до $18,7 млрд.

Хотя доля торговли между Китаем и Россией в долевом отношении пока не является такой значимой, как с Европейским союзом, США, Японией, Южной Кореей, Тайванем и Австралией, динамика растущего российского рынка становится все более важной. Россия становится ключевым экономическим партнером Китая как в плане экспорта в Россию, так и в плане закупок товаров из страны. Недорогая энергетическая продукция из России имеет большое значение для китайской промышленности, которая уже испытывает значительный спад.

Получается, общий торговый баланс Китая с миром оставался положительным благодаря рекордному росту продаж китайских автомобилей в России и более доступным поставкам нефти из России по сравнению с 2022 годом.

В целом, данные о торговле Китая с миром указывают на снижение объема торговли практически со всеми странами, кроме России, Австралии, Латинской Америки, Индии и Африки. Результатом является минимальное значение торгового профицита Китая с начала 2022 года. Счет текущих операций Китая также становится отрицательным, поскольку США и их союзники выводят свои средства из Китая. Это делается по политическим мотивам и сопровождается сокращением иностранных инвестиций в Китай, как непосредственных, так и на рынке акций. В результате, капитализация фондового рынка Китая достигла минимального значения за последние пять лет.

В итоге внешняя торговля Китая сильно зависит от динамики торговли с Россией. Без доступных энергетических ресурсов из России, китайская промышленность, которая уже сокращается, столкнется с еще большими трудностями. Следовательно, российский рынок становится все более значимым для Китая, и его долгосрочное сотрудничество с Россией будет иметь важное значение для его экономики.