Беларусь планирует построить свой собственный порт на Дальнем Востоке, что откроет для нее возможности организации транзитных перевозок грузов в Китай по Северному морскому пути (СМП). Сейчас Минск активно обсуждает данную инициативу с руководством Приморья, в частности с губернатором Олегом Кожемяко.

Посол Беларуси в России, Дмитрий Крутой, объявил о планах строительства собственного порта на Дальнем Востоке. Этот новый объект станет ключевым в организации транзитных перевозок грузов в Китай по трассе Северного морского пути (СМП). Он также поделился, что уже проходят активные переговоры с Камчаткой и Магаданской областью для определения номенклатуры грузов в обоих направлениях. Вариантами сотрудничества являются как проект совместного порта с долями 50/50, так и полностью белорусская инициатива.Ориентиром этой инициативы является Китай, и если потоки грузов будут направлены двусторонне и с прицелом на эту страну, то новый порт принесет значительную выгоду и процветание не только Беларуси но и регионам России. Поэтому в ближайшее время специалисты из Беларуси отправятся на Дальний Восток для подготовки предварительной документации.

Беларусь уже имеет опыт работы с морскими терминалами в нашей стране - в 2023 году страна получила доступ к терминалам комплекса «Бронка» под Санкт-Петербургом. Кроме того, Беларусь использует южные порты России и планирует построить новый порт в Мурманске. Однако страна намерена развивать свои возможности и в других регионах, таких как Дальний Восток и северо-запад России.

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Новый порт на Дальнем Востоке откроет для Беларуси огромные перспективы экспорта калийных удобрений в страны Азии. Уже сейчас экспорт этого товара значительно вырос, и по данным за 2023 год через российские порты было перевезено 18 миллионов тонн белорусских грузов, что в три раза больше, чем в предыдущем году. Особо выделяется порт «Бронка», через который было отгружено 6 миллионов тонн калийных удобрений.

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Создание нового порта на Дальнем Востоке станет существенным шагом для Беларуси в развитии своей транспортной инфраструктуры, а также позволит расширить ее присутствие на международном рынке. Это обещает принести стране новые экономические возможности и укрепить ее роль в регионе. Беларусь явно стремится стать важным игроком в глобальной торговле и перевозках в Азию.