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gotreksson
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
Vostok.Today: по Северному морскому пути в 2023 году было перевезено 36 миллионов тонн различных грузов. Итоги года не могут не радовать: в ушедшем 2023-м поставлен исторический рекорд. Планы российских властей по развитию арктической артерии еще более амбициозны.

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В 2023 году Северным морским путем(СМП) было перевезено 36 млн тонн - новый исторический рекорд. Этот результат может показаться незначительным, но, если сравнить его с рекордом перевозок при СССР, который составил всего 7 млн тонн в 1987 году, становится ясно, насколько важен прогресс.За последние несколько лет СМП стабильно увеличивал грузопоток. В 2021 году было перевезено 34,9 млн тонн, в 2022 - 33,9 млн тонн, а вот в 2023 году удалось достичь отметки в 36 млн тонн. Но это далеко не предел, поскольку к 2024 году планируется увеличить грузоперевозки до 72 млн тонн ежегодно.

Развитие СМП стало одним из приоритетов для нашей страны. Президент Владимир Путин выдвинул задачу сделать эту арктическую магистраль ключевым транспортным коридором для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью на мировые рынки. Такой подход не только способствует развитию отечественной экономики, но и придает геополитическое значение этому маршруту.

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Достижение рекордных темпов развития СМП - важное достижение для всей страны. Отраслевые эксперты отмечают, что эта артерия становится ключевой для экспорта нефти, СПГ и других продуктов с высокой добавленной стоимостью. Поэтому Росатом, государственная корпорация по атомной энергетике, создала специальную структуру - АО «Русатом Арктик», которая будет заниматься развитием грузовой базы СМП. Компания планирует обеспечить транспортное и логистическое обслуживание, развить минерально-сырьевые кластеры, а также энергетическую и инфраструктурную базу.

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Не только Россия интересуется СМП . Объединенные Арабские Эмираты вместе с Росатомом создали совместную компанию для развития контейнерных перевозок по СМП. Это связано с тем, что ситуация на Суэцком канале осложнилась из-за геополитических проблем, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Хуситы из Йемена атакуют суда, которые они считают связанными с Израилем, из-за чего многие крупнейшие контейнерные операторы приостановили свои перевозки через этот канал. Это привело к росту стоимости контейнерных перевозок, что вызывает серьезные проблемы для международной торговли.Развитие СМП и заинтересованность других стран в нем показывает, что этот маршрут приобретает все большее значение и становится неотъемлемой частью глобальной торговли. Неудивительно, что Россия серьезно относится к развитию этой артерии и ставит перед собой амбициозные цели. Будущее СМП - важная составляющая развития не только региона, но и всей мировой экономики.

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