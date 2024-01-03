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gotreksson
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
В 2024 году на высотах Тибетского плато, где мало кто смог бы представить себе возможность строительства, будет построена новая гидроэлектростанция(ГЭС) будущего. Эта ГЭС, возводимая с помощью 3D-принтеров, обеспечит электричеством 50 млн людей. Этот смелый проект, анонсированный китайскими инженерами и учеными, уже вызывает широкий интерес во всем мире.

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Главной изюминкой этого проекта является планируемая 180-метровая плотина, которая станет первым 3D-напечатанным объектом своего рода. Невероятная высота не снижает амбициозные планы его создателей, которые намерены в будущем применить эту технологию и для других крупных строительств. Они уверены, что искусственный интеллект и автоматизация помогут ускорить процесс возведения дамбы и сделать его безопаснее.Использование 3D-печати в Китае – не новость. Поднебесная является одним из лидеров в применении этой инновационной технологии. И уже сейчас созданы уникальные объекты: в 2019 году китайцы напечатали полукилометровую стену для защиты берегов от наводнений. 

Но будущая дамба на реке Хуанхэ будет возводиться слой за слоем, что сделает ее самым высоким сооружением, созданным с помощью 3D-технологий. За рекорд сейчас соревнуется двухэтажный дом в Дубае, площадь которого превышает 600 квадратных метров. Этот арабский проект тоже реализован с применением 3D-печати.

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Новый проект ГЭС вызывает интерес у экспертов, работающих в сфере строительства. Они считают, что 3D-печать и беспилотные технологии являются наиболее прогрессивными инновациями в этой отрасли за последние годы. Модульное домостроение и автоматизированные технологии уже доказали свою эффективность, позволяя сократить затраты на строительство, улучшить безопасность труда и даже выявить ошибки в выполнении работ.

Статистика убедительно демонстрирует выгоды 3D-печати: стены, созданные таким образом, обходятся на 28-32% дешевле, чем стандартные. Беспилотные технологии уже успешно используются для строительства дорог и промышленных объектов. Например, благодаря автономным машинам проект ЗапСиб-2 был завершен на целый месяц раньше, чем планировалось. Благодаря им удалось также выявить перерасход земляных работ на одной из строительных площадок, что позволило избежать серьезного финансового ущерба.

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Новый проект гидроэлектростанции в Китае не только предоставит электроэнергию миллионам людей, но и станет прорывом в использовании инновационных строительных технологий. Что обещает создать новые возможности для экономии средств, повышения безопасности и ускорения процесса строительства.

#новости #технологии #искусственный интеллект #энергетика #3d-печать #строительство #автоматизация #тибет #автономные машины #гидроэлектростанция
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