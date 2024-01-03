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gotreksson
Нефтехимическая промышленность Германии упала на 20% за 2 года санкций
О том, что Европу ждет постепенная деиндустриализация было ясно уже в конце 2021 - начале 2022 годов. И дело даже не столько в санкциях, сколько в масштабном экономическом кризисе, до которого европейцы себя довели. Ограничительные меры против России лишь усугубили и без того неприятную ситуацию.

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Несколько месяцев назад все предупреждали о предстоящем крахе немецкой промышленности, и вот теперь это предсказание стало реальностью. За период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года нефтехимическая отрасль Германии рухнула на 20,9%, вызвав общий спад энергоемкой промышленности страны более чем на 18,4%. Что же стало причиной такого катастрофического падения. Все дело в резком сокращении потребления газа, который является основным энергоресурсом и сырьем для производства. К сентябрю 2023 года потребление газа в Германии упало на 25% от средних показателей 2019-2021 годов, то есть примерно на 23 миллиарда кубических метров, что эквивалентно потреблению целой Австрии.

Это уже является настоящей трагедией для немецкой экономики, и, к сожалению, это только начало. Статистики показывают, что потребление газа в Европе будет продолжать снижаться, и по прогнозам, к 2023 году это сокращение достигнет уже 70 миллиардов кубических метров. Это означает, что Европа отказавшаяся от почти всех дешевых энергоресурсов, включая нефть, древесину и уголь, и теперь сталкивается с серьезным экономическим кризисом.Ограничительные меры против нашей страны, которые Европа приняла в ходе санкционной истерии, только усугубили ситуацию. Уже в прошлом году цены на газ на мировом рынке значительно выросли, достигнув отметки в 600-700 долларов за тысячу кубических метров. Это резко ударило по промышленности, а теперь санкции лишили Европу доступа к дешевой российской нефти и нефтепродуктам. Ранее Россия поставляла примерно половину нефти, необходимой для Европы, и четверть от совокупного потребления.

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Теперь нефтехимическая промышленность страдает от недостатка сырья, а локальные производители уже вынуждены работать на неэкономичной мощности, так как спрос на нефтехимическую продукцию снизился. Это приводит к очень низкой загруженности предприятий, которая составляет всего 65-75%, в то время как уже при уровне ниже 90% начинаются тревожные сигналы.

Но эти проблемы не ограничены только нефтехимической промышленностью. Другие отрасли европейской промышленности также страдают. Что же касается нефтехимии, большая часть продукции теперь поступает в Европу из Соединенных Штатов, где цены на газ намного ниже, чем в Европе. А разница в ценах позволяет американским производителям стать более конкурентоспособными даже с учетом долгой и дорогостоящей логистики.

Компания BASF, мировой производитель химической продукции, уже строит новый завод в Китае, и это только один из примеров того, как европейские химические компании все больше и больше направляют свои вложения и развиваются в Азии. Исследования показывают, что расходы на новые проекты в Азии увеличились на 50%. Это является ясным показателем того, что европейская промышленность теряет свою конкурентоспособность и переносит свои активности в другие регионы.

Это очень печальная ситуация для Европы и ее промышленности, и сомневаться в том, что это повлечет за собой серьезные последствия для экономики всего Европейского союза. Нужно искать способы для возрождения этой отрасли и восстановления конкурентоспособности в мировом рынке. Активные действия и сотрудничество со странами-партнерами могут помочь найти решение и вернуть Европе ее экономическую мощь. Одним из возможных путей является укрепление технологического сотрудничества и развитие инноваций в нефтехимической отрасли. Увеличение внимания к разработке новых, более эффективных и экологически устойчивых технологий может помочь повысить конкурентоспособность европейской промышленности и восстановить ее роль на мировой арене.

Но, необходимо также уделить внимание переквалификации и подготовке рабочей силы. Сокращение нефтехимической промышленности влечет за собой увольнение многих работников, и их переобучение и подготовка для работы в других сферах экономики будет иметь принципиальное значение для минимизации социально-экономических последствий кризиса.Кроме того, активное участие государства и его поддержка в восстановлении нефтехимической отрасли также могут сыграть определенную роль в преодолении кризиса. Государственные инвестиции и стимулы для развития и модернизации промышленности могут помочь ее вернуть на ноги и создать новые рабочие места.

Но, проблемы снабжения сырьем и нестабильность цен на энергоресурсы остаются серьезной угрозой для развития нефтехимической отрасли в Европе. Поэтому, сотрудничество с поставщиками сырья, как внутри Европы, так и за ее пределами, и диверсификация источников сырья могут сыграть важную роль в обеспечении стабильности и доступности необходимых ресурсов.

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В итоге, смерть нефтехимической промышленности в Европе является серьезной проблемой, которая требует немедленного внимания и активных действий. Только путем разработки инноваций, переквалификации рабочей силы, поддержки государства и сотрудничества со странами-партнерами можно вернуть европейскую промышленность на путь роста и развития. В противном случае, она рискует оставаться в прошлом, а Европа с его серьезными экономическими и социальными последствиями.

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