28 декабря стало известно, что в специальном административном районе (САР) в г. Калининград зарегистрирована международная компания акционерного общества (МКАО) "Яндекс". Ранее, 25 декабря, Центробанк объявил о регистрации выпуска обыкновенных и привилегированных акций МКАО "Яндекс", которые, очевидно, станут преемниками ныне обращающихся депозитарных расписок нидерландской Yandex N.V.

Большая часть населения знает "Яндекс" прежде всего как поисковик и сервис такси. Но, на самом деле, этот IT-гигант занимается гораздо большими и интересными проектами. "Яндекс" активно разрабатывает искусственный интеллект, работает над беспилотными автомобилями, развивает облачные технологии и финтех. Они являются настоящими лидерами в технологическом развитии российской экономики и пока конкурентов среди отечественных компаний им просто нет. Но, до сих пор политика "Яндекса" была умеренно либеральной и глобалистской. Компания придерживалась западных практик и иногда демонстрировала предпочтение либеральным и оппозиционным СМИ. Но с переездом в Россию ожидается, что "Яндекс" пересмотрит свою идеологию и будет более активно участвовать в политической и общественной жизни страны.

Один из главных причин переезда связан с тем, что основным бенефициаром компании станет Владимир Потанин, который известен своей осторожностью в общественно-политическом плане. Его приобретение Тинькофф Банка также прекрасно себя зарекомендовало, не попадая в скандалы и успешно развиваясь. Следующим планом "Яндекса" является перенос с Кипра в Россию.

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Конечно, есть мнения, что такой переход активов от частных лиц к государству может быть нежелательным и вызывает вопросы о влиянии "олигархов" на российскую экономику. Но необходимо понимать, что компания "Яндекс" уже сегодня тесно связана с государством через свои проекты и инвестиции. Поэтому переход в российскую регистрацию может стать новым этапом развития и укрепления позиций "Яндекса" в стране.

Государству, в свою очередь, необходимо учиться и развиваться в области высоких технологий, чтобы эффективно работать в секторе IT. Это позволит гарантировать монополию национального капитала и поддерживать развитие технологической инфраструктуры. Вполне возможно, что с течением времени государство может стать крупнейшим участником в сфере высоких технологий через свои госкомпании.

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Перемены, которые происходят сейчас в компании "Яндекс", несомненно, привлекают внимание не только бизнес-сообщества, но и обычных пользователей. И только время покажет, какие новые возможности и перспективы откроются перед "Яндексом" и российскими технологиями в целом.