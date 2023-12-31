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gotreksson
В России построили уникальный алюминиевый мост
В России в конце декабря 2023-го в эксплуатацию ввели уникальный объект, являющийся полностью отечественным «продуктом» — от разработок до материалов. Об этом в своем Телеграм канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, что новое сооружение через реку Линда на дороге Толоконцево – Могильцы стало первым автодорожным алюминиевым мостом в России.

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В декабре 2023 года в России был введен в эксплуатацию уникальный объект - полностью отечественный автодорожный алюминиевый мост. Это стало крупным достижением для страны в области инфраструктурного развития. Главным преимуществом такого моста является его уникальная прочность, легкость и стойкость к коррозии.

Строительство нового моста, который соединяет дорогу Толоконцево - Могильцы через реку Линда, началось в феврале 2022 года и обошлось в более чем 400 миллионов рублей. Огромную роль в этом проекте сыграла Алюминиевая Ассоциация, которая уделяла большое внимание развитию алюминиевой отрасли в стране и содействовала созданию специализированных направлений.Алюминиевые конструкты уже давно признаны эффективным решением во многих странах. Так, в США они успешно применяются в различных отраслях, включая мостостроение. В России до 2017 года в эксплуатации находился только один алюминиевый мост - Коломенский мост в Санкт-Петербурге. Но это было лишь началом, после чего было построено уже более десяти алюминиевых мостов для пешеходов.

Но новый мост через реку Линда стал уникальным и первым автодорожным алюминиевым мостом в России. Его длина составляет 72 метра, и он полностью заменил предыдущую конструкцию, находившуюся в аварийном состоянии. Благодаря проделанной научной работе, алюминиевые конструкции обладают особыми качествами - прочностью, легкостью и стойкостью к перепадам температур и коррозии, что гарантирует долгий срок службы моста, который составляет не менее 70 лет.

Строительством моста занимались несколько отечественных компаний, что является еще одной важной отечественной составляющей проекта. Например, ортотропную плиту проезжей части выполнил Красноярский металлургический завод, который до этого осуществлял подобные заказы главным образом из Европы. Также отмечается, что в стране происходит восстановление сотрудничества с Западом в алюминиевой отрасли.

Надеемся, что такие разработки и строительство подобных объектов будут развиваться и в других регионах России. Алюминиевые мосты - это не только пример инновационных технологий и современного дизайна, но и гордость для страны, показывающая ее научный и инженерный потенциал. Новый алюминиевый мост в Нижегородской области станет прекрасным примером для других регионов и страны в целом.

#новости #технологии #нижегородская область #аллюминиевый мост #глеб никитин #красноярский металлургический завод #могильцы #современный дизаин #строительные технологии #толоконцево
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