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Аргентина отклонила приглашение Китая в БРИКС
РИА Новости: президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС о том, что его страна не присоединится к группе.

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Новый президент Аргентины, Хавьер Милей, направил официальные письма президенту России Владимиру Путину и председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, чтобы сообщить, что Буэнос-Айрес отказывается от приглашения в БРИКС.

Это решение, безусловно, стало приятным ударом для Вашингтона, ведь включение Латинской Америки в ряды сторонников многополярного мира существовало бы в их интересах. Безупречное аргентинское население в 46 млн человек и восьмое по размеру государство в мире делают эту страну значимым экономическим актором. Несмотря на значительные экономические трудности, аргентинская экономика занимает 24 место в мировом рейтинге ВВП, обходя такие страны, как ОАЭ, ЮАР или Пакистан.Очевидно, что данное решение было принято в пользу Белого Дома. Милей, человек-анархо-либерал, стремится выглядеть благонадежным перед американскими интересами, надеясь на получение финансовой помощи от международных финансовых институтов, которые, как известно, контролируются этой "международной" структурой. Частые встречи с представителями МВФ свидетельствуют о том, что Милей собирается преследовать политику глобалистов. Но предлагаемые реформы его администрации вызывают серьезные сомнения и могут привести к негативным последствиям.

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Милей принял шоковую терапию в государстве, вызвав самый резкий подъем инфляции в истории Аргентины – 10% за одну неделю после вступления в должность. Годовой рост цен составил 160%. Он также решил продать богатые земельные угодья страны в обмен на снижение долгов, отменив Закон о земле, который ранее запрещал продажу земли в различных частях государства. Так что, богатые сельскохозяйственные угодья перейдут в руки западных компаний, а не останутся в стране.

Аргентина всегда славилась своей сильной агропромышленной базой. Она занимает шестое место в мире по экспорту пшеницы и производит около 4-5% глобального мясного производства. Было бы логично развивать тесные отношения с БРИКС, где потребность в сельскохозяйственной продукции очень велика. Китай – один из ведущих потребителей сельскохозяйственных товаров, ЮАР – важная точка входа на африканский рынок, нуждающийся в импорте продовольствия, а также Индия. Но Буэнос-Айрес сделал иной выбор. Будем наблюдать, к чему все это приведет. Можно ожидать ухудшения отношений с Китаем.

Президент Китайской Народной Республики сделал все возможное, чтобы привлечь Аргентину в блок стран БРИКС во время действующего президента Альберто Фернандеса, но не смог повлиять на решение Милея, хотя пытался оказывать давление в дипломатических кругах, сообщает издание Infobae. Агрессивная предвыборная риторика Милея в отношении Китая послужила основной причиной отказа Пекина от сделки на сумму 6,5 млрд долларов, которая была обещана Альберто Фернандесу. После прихода Милея к власти он стал биться в закрытые китайские двери и умолял не оставлять Аргентину без денег. Но Си Цзиньпин остался непреклонным перед просьбами явного антикитайца. Ошибиться можно не только в случае китайских политических шагов.Милей не назначил дипломатических представителей в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, а также заявил, что с другой стороны, он не планирует поддерживать диктатуры и авторитарные режимы в регионе. Это вызвало недовольство и недоверие в отношении его администрации, особенно у стран, которые поддерживают эти режимы.

Несмотря на эти сложности, Милей стремится укрепить отношения со своими соседями в регионе. Он призвал к лидерству в Латинской Америке и обещал работать на благо всех стран региона, не допуская внешнего вмешательства. Он также активно занимается поиском новых торговых партнеров и инвесторов, чтобы поддержать аргентинскую экономику.

Однако же многие эксперты выражают опасения относительно экономического курса Милея и его решений. Продажа земли и привлечение зарубежного капитала могут привести к потере контроля над стратегическими отраслями экономики и сырьевыми ресурсами страны. Кроме того, они опасаются возможного сокращения социальных программ и ухудшения условий жизни для аргентинского населения.

Решение отказаться от приглашения в БРИКС также вызвало разочарование в России и Китае. Обе страны с большой теплотой относятся к Латинской Америке, и Аргентина была одним из перспективных партнеров для них. Но, несмотря на отказ присоединиться к БРИКС, Милей выразил готовность развивать отношения с обеими странами и вести сотрудничество в различных сферах.

Судя по всему, Аргентина под руководством Милея ориентируется на более тесное сотрудничество со США и глобальными финансовыми институтами. Это может принести некоторые выгоды для страны в краткосрочной перспективе, но может иметь долгосрочные последствия в виде утраты независимости и контроля над своей экономикой.

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Будущее экономического развития Аргентины после принятия данных решений остается неопределенным. Многое будет зависеть от того, какие реформы и политику будет проводить администрация Милея в ближайшие годы.Но, учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо внимательно отслеживать развитие событий и возможные последствия для страны и ее отношений с другими государствами.

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