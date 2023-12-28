«На сегодняшний день сложилась высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. Цель проекта - создание на территории Новосибирской области завода, который выпускает широкую линейку грузового автотранспорта до 2 до 15 тонн», - заявил директор компании «Тренд» Константин Подшивалов.

Год за годом автомобилестроение на сибирском Урале пытается зародиться, но что вечно не получается. Но этот раз все может измениться. Компания "Тренд" объявила о строительстве нового автозавода в Новосибирске, который обещает стать крупным центром по производству грузовых транспортных средств.

История автомобилестроения в Сибири полна препятствий и несоответствий. Предыдущие попытки создать автопром за Уралом не удалось. Планы на постройку завода в Новосибирске были разбиты, и оборудование было передано в Минск для создания МАЗ. Страна осталась без собственных грузовиков от НАЗ. Другой шанс отрасли появился в Красноярском крае, но вместо того, чтобы создать свой автогигант, производство было локализовано в Набережных Челнах. Но в середине 00-х годов появилась новая возможность. Местный нефтетрейдер "Трансервис" заключил сделку с китайскими партнерами и начал сборку машин CheryTiggo. Несколько экземпляров внедорожника были собраны, но Минпромторг не разрешил серийный выпуск, считая автопром Китая недостаточно технологичным.

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Но, сейчас у Новосибирска открылся новый шанс стать автомобилестроительным центром России. Компания "Тренд" планирует вложить 20 млрд рублей в строительство автозавода, который будет выпускать широкую линейку коммерческого и грузового автотранспорта.

Проект предусматривает двухэтапное строительство. На первом этапе будет осуществляться сборка из машинокомплектов и производство рамы и кабины грузовиков. На втором этапе появятся цеха для производства собственных компонентов. Планируется, что объем выпуска в 2033 году составит 11,3 тыс. автомобилей в год.

Новосибирская компания планирует занять конкурентную позицию на рынке коммерческого автотранспорта в малотоннажном и среднетоннажном сегменте. Местоположение площадки вблизи Новосибирска и удобное транспортно-географическое положение делают этот проект особенно перспективным.

Первая модель, которую планируют выпустить в 2027 году, будет пятитонным грузовиком. Компания уже получила разрешение на выпуск первой партии из полтысячи грузовиков.

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Этот проект открывает новую главу в истории сибирского автомобилестроения. Новосибирск может стать настоящим центром развития автопрома в России, а компания "Тренд" - ключевым игроком на рынке грузовых транспортных средств. Остается только надеяться, что этот третий "заход" будет успешным и подарит новые возможности для автомобилестроителей в Сибири.