Одним из болевых вопросов истребителя 5-го поколения является двигатель, который может обеспечить возможность крейсерского полета на сверхзвуковой скорости. Поэтому новость о том, что в России создали первый истинный двигатель 5-го поколения АЛ-51Ф1, стала знаковым событием для отечественного двигателестроения.

Су-57, российский истребитель пятого поколения, столкнулся со множеством критики и недоверия. Ему долгое время приписывали отсутствие двигателя пятого поколения, но недавно стало известно, что Россия разработала его: АЛ-51Ф1, также известный как «Изделие 30». Новость о создании такого двигателя стала настоящим прорывом для отечественной авиационной промышленности. АЛ-51Ф1 - уникальный турбовентиляторный двигатель пятого поколения с дожиганием и двухвальной конструкцией. Он оснащен трехступенчатым вентилятором, который приводится в движение одноступенчатой турбиной низкого давления и пятиступенчатым компрессором высокого давления, приводимым в движение одноступенчатой турбиной высокого давления.

АЛ-51Ф1 обладает высокой тягой: 11 000 кгс без использования форсажа и 18 000 кгс при активации форсажа. Что весьма впечатляющие показатели.

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Удельный вес АЛ-51Ф1 равен 0,078. Это означает, что его отношение между сухим весом (1400 кг) и максимальной тягой (18 000 кгс) составляет 0,078. В то время как у АЛ-41Ф1(предыдущее поколение) с сухим весом 1600 кг этот показатель равен 0,107, а у F-22 и F-35 он составляет 0,087 и 0,111 соответственно. Разница очевидна.

Новый двигатель не только обеспечивает повышенную тягу, но и экономичность в использовании топлива. Благодаря автоматической системе регулирования подачи топлива, которая учитывает влажность, высоту полета и атмосферное давление, АЛ-51Ф1 стал более мощным и экономичным. Его тепловая заметность также существенно снизилась, что делает истребитель менее заметным для инфракрасного диапазона. Создание АЛ-51Ф1, помимо преимуществ для самого истребителя, также будет способствовать укреплению лидирующих позиций России в авиационной сфере. Это единственный двигатель в мире, который полностью соответствует пятому поколению по показателям тяги и экономичности.

В отношении американского F-35, есть некоторые серьезные проблемы с его двигателем. Речь идет о двигателях Pratt & Whitney F119 и F135. В частности, у F-35 показатель форсирования тяги составляет всего 34,9%, что гораздо ниже, чем у АЛ-51Ф1 (63,6%). Это означает, что Су-57 способен гораздо быстрее переходить от крейсерской скорости к максимальной, а также более экономно использовать топливо.

Соответственно, новый двигатель для Су-57 существенно поднимает планку для авиационной индустрии России и ставит американские проекты под давление. Пока Россия может похвастаться единственным двигателем, соответствующим требованиям пятого поколения, это придает российскому Су-57 конкурентное преимущество на мировом рынке.

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Несмотря на эти достижения, Россия должна продолжать развитие и модернизацию военных технологий, чтобы оставаться в топе. Су-57 с АЛ-51Ф1 - только первый шаг на пути к еще более передовым технологиям и вооружениям, которые помогут России удержать свою позицию в мировой аэрокосмической гонке.