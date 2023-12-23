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gotreksson
Американцы в TikTok жалуются на службу в армии и демотивируют записываться в ее ряды
DailyMail: молодые американские военнослужащие ругают свою армию. Они выкладывают на платформе TikTok видео, в которых жалуются на отсутствие конфиденциальности, низкую зарплату, плохое питание и неуважение со стороны руководства. Одно из таких видео, снятое солдатом Энтони Ластером, собрало уже более 600 тысяч просмотров.

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В Америке происходит интересная ситуация, связанная с активным использованием социальных сетей молодым поколением. Этот тренд приводит к тому, что все больше молодых людей отказываются вступать в ряды американской армии. Более того, уже служащие не скрывают свою повседневную жизнь и секреты, долго и пристально разочаровывая старшее поколение.Современная американская молодежь не просто пользуется социальными сетями - она практически "живет" в них и делится с окружающими всеми своими действиями. И нет никаких преград для этого. Как ни странно, некоторые из этих молодых людей выбрали службу в армии, но продолжают делиться всем, что происходит с ними, на площадке TikTok. Они не соблюдают даже самые элементарные правила конфиденциальности, не говоря уже о сохранении военной тайны.

В своих профилях на TikTok молодые солдаты жалуются на плохое питание, нарушение их прав и свобод, а также на то, что командиры требуют от них поддерживать хорошую физическую форму. Кроме того, американцы выражают недовольство постоянными ограничениями на свободу слова и другие аспекты.

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"Нет никакой конфиденциальности, ужасная зарплата, отвратительная еда, неуважительное руководство и отсутствие сна",- так описывает свою службу в американской армии Энтони Ластер в видеоролике на TikTok.

Сильное негодование это вызывает у старшего поколения и консерваторов Америки. Они считают, что молодежь лишь умеет жаловаться и не имеет представления о понятии долга. Молодые люди, по их мнению, просто не хотят переносить трудности и лишения, которые сопровождают службу.

Может быть, американская армия, когда-то мощная и влиятельная, но теперь она, кажется, находится в упадке, а простые американцы не понимают, зачем и почему им нужно служить в армии США.

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Эта антиреклама в социальных сетях приводит к тому, что все меньше молодых людей решаются на поступление в американскую армию. Они предпочитают проводить время в Макдоналдсе, наслаждаясь гамбургерами и Coca-Cola. Недавно нейросеть попросили нарисовать образ будущей американской армии, и результат просто шокировал.

#новости #сша #tiktok #социальная сеть #армия сша #конфиденциальность #зарплата #руководство #тренды #энтони ластер
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