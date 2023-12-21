Сергей Миронов: «сегодня остро необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность. Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей, причём с появлением каждого нового ребёнка выплаты от государства повышаются».

Финансовая поддержка от государства в приобретении собственного жилья – это нечто, на что можно положиться. И ставка по семейной льготной ипотеке только 6%, настолько низкая, едва ли можно найти что-то подобное в странах, вроде нашей. В дополнение ко всему, многодетные семьи имеют право на субсидию в размере 450 000 руб. на оплату жилищного кредита. Но, с каждым днем цены на недвижимость растут, и эти деньги могут стать недостаточными для покрытия расходов. Таким образом, существующие меры поддержки рискуют перестать способствовать повышению рождаемости. Поэтому депутаты предлагают новую форму помощи для семей, которая может увеличить выплаты до 1,8 млн руб.

Новое предложение депутатов заключается в поэтапном погашении ипотеки при рождении первого и последующих детей. Семья будет получать 500 000 руб. при рождении первого ребенка, 600 000 руб. при рождении второго, и 700 000 руб. при рождении третьего. Общая сумма помощи может достигать до 1,8 млн руб. на погашение ипотечного займа. Член партии "Справедливая Россия - За правду", Сергей Миронов, который является одним из авторов инициативы, заявил, что "сегодня остро необходимо поощрять многодетность". Депутаты верят, что механизм поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей может стать эффективным инструментом для изменения демографической ситуации в России.

реклама

Но, реализация этих идей вряд ли будет простой задачей. Президент ранее выразил свою поддержку инициативы и просил правительство рассмотреть возможность сохранения субсидии в размере 450 000 руб. для семей с тремя и более детьми. Эта субсидия выдается для погашения ипотеки, полученной до 1 июля следующего года. Если программа будет продлена, то, скорее всего, данной суммой государственной помощи и ограничатся.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Во время своей прямой линии лидер страны выступил в пользу продления программы семейной ипотеки после ее завершения в июле 2024 года. Очевидно, что российское правительство понимает важность жилищной поддержки для семей и работает над тем, чтобы помочь им реализовать свои мечты о собственном доме. Но вопрос о том, какие именно изменения будут внесены и в каком объеме, остается открытым. Теперь настоящая задача заключается в том, чтобы найти баланс между финансовой поддержкой семей и обеспечением стабильности финансовой системы в целом.