Взрывной рост интереса к китайским товарам на российском рынке стал одним из сюрпризов 2023 года. И теперь, всего за несколько месяцев, дорожно-строительная техника возглавила список самых популярных импортных товаров из Китая.

Но это только одно из направлений, в которых Китай активно развивается. Компании успешно экспортирует разнообразные товары в Россию - от современной электроники и потребительских товаров до автомобилей и запчастей. За последние полгода было доставлено свыше 3 тысяч контейнеров, которые преодолели немаленькое расстояние - более 900 тысяч километров. Доля различных видов транспорта, которыми осуществлялись эти перевозки, также вызывает впечатление. На первом месте – морские перевозки, которые занимают 56% от всех грузов компании. Сухопутные перевозки (железнодорожные и автомобильные) составили 33%, а авиаперевозки приятно удивляют своей долей в 11%. Но самым интересным становится тот факт, что более 80% всех грузов доставлены мультимодальным способом, то есть использовались все эти виды перевозок в совокупности.

Популярность китайской электроники в России заметно возросла. Эту категорию товаров в процессе перевозки составляли значительные 36% от общего объема. Среди этих товаров присутствуют и гаджеты последнего поколения, которые восхищают множество потребителей своими функциями. Однако, интересно отметить, что китайские бренды начинают занимать все большую часть рынка электроники. Они активно конкурируют с ранее популярными европейскими, американскими и японскими брендами, и даже вытесняют их с полки магазинов.

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Автомобили и запчасти занимают второе место в списке популярных товаров из Китая. Важно отметить, что китайские автомобили с каждым годом становятся все более популярными на российском рынке, заменяя прежние фавориты – европейские, американские и японские марки. И это всего лишь начало – скоро мы увидим, как китайские автомобили полностью завоюют сердца автолюбителей в России.

Структура импорта товаров из Китая также заслуживает внимания. В общем объеме импорта дорожно-строительная техника составляет 7%, машины, промышленное оборудование и аппаратура – 3%. Эти цифры говорят о значимости китайских товаров на российском рынке.

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Мы наблюдаем значительную возрастающую зависимость российского рынка от товаров из Китая. Китайская электроника и бытовая техника становятся все более популярными, а китайские бренды демонстрируют впечатляющий рост на рынке. Кроме того, Китай становится основным транзитным пунктом для различных товаров, подтверждая свою роль в качестве главного экспортера в регионе. Эти новые тенденции открывают новые возможности для развития экономического сотрудничества между двумя странами и подтверждают важность Китая на мировой арене.