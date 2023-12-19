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gotreksson
Россия наращивает экспорт угля до рекордных объемов
Расширение поставок угля до невиданных масштабов свидетельствует о перспективах российской угольной промышленности. Китай и Индия, две крупнейшие экономики мира, готовы принять миллиарды тонн угля из России. Экспорт угля уже достиг нового рекорда, а его объемы только увеличиваются

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В 2023 году Россия увеличила поставки угля в Китай на 1,5 раза и в Индию – в 5 раз. В настоящее время экспорт в Китай оценивается в 100-102 миллиона тонн, что является рекордным показателем. Индия стала основным партнером России в сфере угольной промышленности, с объемом экспорта угля, увеличившимся в 5 раз, до 20 миллионов тонн в прошлом году.

Россия и Китай готовят межправительственное соглашение о фиксированных поставках угля на уровне 100 миллионов тонн. Это объясняется отличным качеством российского угля по сравнению с другими странами-производителями, такими как Индонезия. Дефицит угля внутри Индонезии был причиной снижения ее экспорта, в то время как российская угольная промышленность продолжает расти.Поставки угля в Китай и Индию являются практически золотой жилой для России. Увеличение экспорта угля приведет к угольному ренессансу в среднесрочной перспективе, особенно учитывая огромные запасы угля в России, превышающие 400 миллиардов тонн. В то время как у Китая уголь постепенно иссякает, его потребление продолжает расти. Согласно Международному энергетическому агентству, потребление угля в Китае увеличилось на 18 миллионов тонн в прошлом году и ожидается дальнейший рост до 4,34 миллиарда тонн к 2025 году.

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По мнению МЭА, эти две страны будут потреблять около 70% всего угля в мире к 2023 году. Нет альтернативы углю для таких целей, как выплавка железа. Если Индия действительно планирует стать одним из промышленных центров мира, угля будет нужно очень много. Высокое качество и оптимальную логистику поставок может предоставить только Россия. Единственным ограничением для поставок является пропускная способность железных дорог.

Несложно представить, что когда Китай осознает, что уголь кончается, миллиарды инвестиций потекут в инфраструктуру России. Именно в этот момент можно будет вести переговоры о выгодных условиях. Учитывая основную государственную монополию на железнодорожные перевозки в России, это дальновидный шаг. История развития американских железных дорог, всегда находившихся в частном владении, дает ясное представление о том, какие перекосы могут возникнуть. Только после возникновения проблем в США появился государственный оператор.

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Эти факторы делают российскую угольную промышленность ключевой в мире. Россия является надежным поставщиком высококачественного угля для Китая и Индии, и ее роль будет становиться все более значимой по мере увеличения потребностей этих стран. Это открывает новые перспективы для развития угольного сектора в России и для укрепления ее экономической позиции в мировой арене.

#россия #новости #китай #индия #промышленность #экспорт #рекорд #уголь #индия и китай #угольная промышленность
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