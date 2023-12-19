Реализация данного проекта позволит существенно нарастить объемы грузоперевозок водным транспортом с соседними странами. По Иртышу ежегодно предполагается транспортировать около 2,5 млн тонн.

Китай и Россия стремятся укрепить свои торговые связи с помощью нового судоходного маршрута через Казахстан. Министр транспорта Казахстана, Марат Карабаев, объявил о планах по строительству шлюза на реке Иртыш и нового речного порта для увеличения объема грузоперевозок водным транспортом.

Согласно данным министра, планируется перевозить около 2,5 миллиона тонн грузов ежегодно по Иртышу. Только в 2023 году Казахстан уже перевез 1,6 миллиона тонн грузов по рекам, причем 90% из них пришлось на Иртышский бассейн. Но грузопоток между Казахстаном и Россией составляет всего 260 тысяч тонн, несмотря на потенциал этого маршрута. Одной из причин недостаточного использования Иртыша как транспортного маршрута является неполноценная инфраструктура и флот. Однако за последние годы Казахстан активно занимается обновлением этой инфраструктуры, что может увеличить объем перевозок в несколько раз.

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Раньше Иртыш был оживленной транспортной артерией, через которую активно перевозились строительные материалы, лес, хлеб, соль, рыба и другие товары как внутри страны, так и в Китай. Но со временем использование этого маршрута сократилось. Поэтому строительство нового шлюза на Иртыше и развитие речного транспорта на заблокированных участках реки является необходимым шагом для восстановления транзитного потенциала.

Но есть ряд проблем, с которыми нужно справиться для реализации этого проекта. В частности, Иртыш продолжает мелиться и сужаться из-за незаконного извлечения песка из его русла. Решение этой проблемы требует совместных усилий со стороны всех стран, через которые протекает река.

Если все сложится успешно, новый судоходный маршрут может стать важной экономической связью между Китаем, Россией и Казахстаном. Он позволит увеличить объемы торговли и расширить географию поставок грузов в этом регионе. Кроме того, развитие водного транспорта будет более экологически устойчивым вариантом перевозок, что позволит снизить загрязнение и давление на существующие транспортные маршруты.

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В будущем Иртыш может стать не только транспортной артерией, но и источником развития туризма и рекреации в регионе. Река предлагает потрясающие возможности для рыбалки, рафтинга и других водных видов активного отдыха. Это может привлечь больше туристов и разнообразить экономику Казахстана. Этот проект имеет огромный потенциал для региона и может стать важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры и экономического сотрудничества между Китаем, Россией и Казахстаном.