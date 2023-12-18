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gotreksson
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
Forbes: «Маржа сейчас максимально привлекательная. Цены на газ в Европе рекордные, а на электроэнергию — практически напрямую зависят от них. Так, например, ранее мегаватт-час обходился в 10-30 евро, а теперь «новой нормой» считается 100-150»

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Конец 2023 года стал историческим для российских поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Общий объем достиг 1,75 млн тонн, превысив предыдущий рекорд, установленный в декабре 2022 года (1,737 млн тонн). 

Неоспоримо, что Европа нуждается в российской энергии, несмотря на политический конфликт с РФ. Евросоюз в последние годы настроился на многообещающие американские поставки газа по «выгодным для Штатов» ценам. Это привело к серьезному росту газовых цен в Европе, а с ними и цены на электроэнергию. Последнее важно, так как оно оказывает прямое влияние на бюджеты домохозяйств и промышленные предприятия.Очевидно, что США не в состоянии полностью удовлетворить спрос на газ в Европе. Компании и эксперты предупреждали об этом за последний год. Уил Вэн Ло, глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners, заявил, что США не имеют возможности добывать больше газа, и помощи от них не следует ожидать.

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Европа оказалась вынуждена обратиться к традиционным источникам энергоресурсов. Рост импорта российского СПГ за 10 месяцев 2023 года вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом. Суммарно Европа закупила 17,8 млрд кубометров газа, потратив рекордные €12,5 млрд, что в 5 раз больше, чем годом ранее.

Очевидно, что для России это возможность компенсировать упавшие доходы от трубопроводных поставок газа. Если в 2021 году РФ поставляла в Европу 140 млрд кубометров газа по трубопроводам, то в этом году эта цифра будет не более 22 млрд кубометров. Кроме того, существует и технический фактор - заторы на Панамском канале, благодаря которым энергоресурсы могут достигать конечных потребителей более эффективными и короткими маршрутами.

Но США начинают бить тревогу и стремятся перекрыть для Европы последний спасительный кран в виде российского СПГ. Европарламент и Совет ЕС одобрили законопроект, позволяющий запретить импорт российского СПГ. Это стало самым далеко идущим решением в законодательстве в истории ЕС.

Ограничения поставок СПГ, конечно, коснутся крупнейших российских компаний «Газпром» и «Новатэк». Теперь Евросоюз будет иметь возможность запрещать импорт СПГ из России и предоставлять компаниям возможность разрывать долгосрочные контракты без уплаты многомиллиардных штрафов.

Цены на СПГ в Европе, безусловно, будут зависеть от многих факторов, включая погодные условия в зимний период. Но, помимо изменчивости погоды, существуют и другие факторы, которые поддерживают высокие цены. Конкуренция на рынке СПГ требует от Европы удерживать цены на привлекательном уровне для поставщиков, а нехватка инфраструктуры для транспортировки СПГ добавляет дополнительные затраты.

Электроэнергетика становится точкой соприкосновения экономической политики и политической геополитики. Вопрос поставок и цен на энергию становится все более актуальным для Европы, которая в данный момент сталкивается с энергетическими проблемами. Россия, перестраивая свои поставки на СПГ, находит новые возможности компенсации убытков, а Европа вынуждена искать ответы на проблемы энергетической безопасности.

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В заключение следует отметить, что энергетическая ситуация в Европе будет продолжать оставаться актуальной темой, и ее развитие будет влиять на экономическую политику и геополитическую ситуацию в регионе. Россия в данный момент оказывает значительное влияние на энергетический рынок Европы через поставки СПГ, несмотря на политические и экономические ограничения. В то же время Европа сталкивается с проблемами энергетической безопасности, которые требуют разработки новых стратегий и решений. Как будет развиваться ситуация и какие изменения произойдут в энергетической политике Европы, остается открытым.

#forbes
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usr721
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Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
Vladimir Lukianov
11:18
Вот как просто«тёмная материя, энергия»описывается в Библии,-«Поднимите глаза к небу и посмотрите. Кто создал всё это? Тот, кто ведёт звёзды, как войско, и пересчитывает их. Он называет каждую из них ...
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