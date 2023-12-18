Швеция пришла к острому дефициту электроэнергии и существенному ее подорожанию. К 2022 г. цены выросли в 5 раз по сравнению с теми, что были в 2020 г. Как следствие, шведы изменили свое отношение к атомной энергетике, в которой также заинтересованы промышленники. Промышленность Швеции, как и в большинстве стран Еврoпы, переживает трудные времена — сказался отказ от российских энергоресурсов.

Еврoпейцы всегда были известны своей непоследовательностью в энергетике. Они отказываются от российского газа, но лишь частично. Они разрывают отношения, но не все. Они переходят на «чистую» энергию, но сносят свои ветряки, чтобы расширить добычу бурого угля в Германии. Или они снабжают свои ветряки дизельными генераторами в Шотландии. Но на этот раз Швеция решила проявить свою непоследовательность. Королевство отказалось от атомной энергетики давным-давно, но в 2023 году что-то пошло не так... Они снова обратились к идее строительства атомных электростанций. Большие запасы урана настойчиво намекали Швеции на путь развития атомной энергетики. В 1980 году страна занимала второе место в Еврoпе по доле энергии, производимой на атомных электростанциях. Атомные электростанции обеспечивали 40% всей электроэнергии страны. Гидроэнергетика также играла большую роль в производстве энергии.

В то время Швеция была прогрессивной страной в альтернативной энергетике. Однако в 1980-х годах произошли два крупных происшествия - авария на американской АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 году и авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Эти события спровоцировали волну антиядерных настроений в обществе и в результате шведы приняли решение постепенно отказаться от атомной энергетики.

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В 1999 году была закрыта крупная атомная электростанция «Барсебек», а в 2005 году был закрыт второй реактор на этой электростанции. Швеция была горда своей решительностью и продолжала отказываться от атомной энергии.

Однако вскоре стало очевидно, что альтернативные источники энергии не смогут удовлетворить потребности страны в электроэнергии. В 2010 году шведский парламент отменил решение о постепенном отказе от атомной энергии. Они поняли, что электроэнергия производимая с помощью атомных реакторов является оптимальным вариантом для страны. Но, начиная с 2014 года, партия "зеленых" начала препятствовать развитию атомной энергетики в стране, вводя налог на экологию для владельцев атомных электростанций.

Таким образом, к 2022 году Швеция столкнулась с острым дефицитом электроэнергии и резким ростом ее цены. Отказ от российской энергии сказался на промышленности и быту страны. В итоге, правительство Швеции решило вернуться к идее строительства новых атомных электростанций. Они планируют увеличить генерацию атомной энергии втрое и достичь мощности 18-20 ГВ.

Но у Швеции есть ряд проблем в реализации своих планов. Реальные успехи в строительстве атомных электростанций имеют только Россия и Китай. Американские компании, такие как NuScale Power Corp., столкнулись с высокими затратами и вынуждены были отказаться от своих проектов.

Швеции, возможно, придется прибегнуть к сотрудничеству с Россией, чтобы развивать свою атомную энергетику. Опыт Финляндии показал, что сотрудничество с госкорпорацией "Росатом" может быть успешным и безопасным. Шведы понимают, что Россия является лидером в области атомной энергетики и имеет богатый опыт и надежную технологию. Поэтому они могут выбрать сотрудничество с Россией для строительства новых атомных электростанций.

Но, такое сотрудничество может вызвать опасения у некоторых стран и экологических организаций. Атомная энергетика имеет свои риски, такие как возможные аварии и проблемы с обращением с радиоактивными отходами. Поэтому Швеция должна обеспечить строгий контроль и безопасность во время строительства и эксплуатации новых атомных электростанций.

Еще одним вызовом для Швеции может стать финансирование проектов атомной энергетики. Строительство атомных электростанций требует значительных финансовых вложений, и Швеция должна найти способы финансирования этих проектов. Большая часть строительства энергетических объектов происходит за счет государственного бюджета, но возможно потребуется и привлечение частного сектора и инвестиций.

Также Швеция должна разработать четкую стратегию для управления радиоактивными отходами. Обращение с радиоактивными отходами является сложной и ответственной задачей, и Швеция должна обеспечить безопасное хранение и захоронение этих отходов.

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В целом, Швеция проявила непоследовательность в энергетике, переходя от атомной энергетики к альтернативным источникам, и снова возвращаясь к идее строительства новых атомных электростанций. Швеция поняла, что атомная энергетика может быть важным источником электроэнергии и признала необходимость развития этой отрасли.