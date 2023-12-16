Предполагается, что СПГ-производство разместится на территории индустриального парка «Великий камень», реализовывать проект возьмется «Газпром гелий сервис»

В значимом соглашении, заключенном на выставке «Газ России», белорусские власти официально объявили о строительстве нового предприятия по производству сжиженного природного газа (СПГ) на территории страны. Проект будет осуществляться при непосредственном участии гиганта газовой индустрии «Газпром гелий сервис» и будет размещен в индустриальном парке «Великий камень».

Соглашение дает старт разработке перспективных направлений производства и сбыта СПГ в Беларуси. Это важный шаг в модернизации белорусской экономики, поскольку страна стремится перевести промышленные и перевозочные предприятия на газомоторное топливо. Эксперты отмечают, что это решение не только приносит экологическую пользу, но и является экономически эффективным. Обычно сжиженный углеводородный газ, также известный как пропан-бутан, служит основным топливом для газомоторных систем. Но с появлением возможности использования сжиженного природного газа (метана), автомобильные топливные системы получили новый важный источник энергии. Это открывает потенциал для использования СПГ не только в промышленности, но и в транспортном секторе, что сделает автомобили намного более экологически чистыми.

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На самом деле, проект не является новостью, так как его анонсировали еще летом на ПМЭФ-2023. Тем не менее официальное подписание соглашения о намерениях между индустриальным парком и «Газпром гелий сервис» в конце 2023 года подтвердило желание сторон активно развивать СПГ-производство в республике.

Это важное сотрудничество между Беларусью и Россией, которое отражает общий интерес обеих стран в развитии экологически чистых и экономически эффективных источников энергии. Завод по производству СПГ станет мощным источником рабочих мест и вкладом в устойчивый рост экономики двух государств. Проект позволит не только создать новые возможности в промышленности и транспорте, но и способствовать диверсификации энергетического сектора Беларуси. Внедрение сжиженного природного газа является важным шагом в сторону уменьшения зависимости от классических видов горючего и повышения энергетической независимости.

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Строительство нового завода по производству СПГ на белорусской территории обещает стать значимым международным инвестиционным проектом, привлекающим внимание не только экспертов, но и потребителей энергоресурсов. "Более чистая энергия для будущего" – вот главный девиз этого проекта.