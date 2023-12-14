В конце ноября текущего года в Нигере начал функционировать новый трубопровод протяженностью 2000 км, соединяющий эту страну с бенинским портом Семе. Этот проект, финансируемый китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC, является значительным шагом в укреплении влияния Китая в бывшей "французской" колониальной Африке.

Благодаря новому нефтепроводу Нигер сможет увеличить нефтедобычу с 20 тыс. до 110 тыс. баррелей в сутки, что позволит получить стране около 400 миллионов долларов налоговых поступлений ежегодно. Весьма вероятно, что Китай заинтересован не только в качественной нефти Нигера, но и в укреплении своего политико-экономического влияния в этом регионе.

Тем временем, французская неоколониальная система в Африке продолжает разрушаться. Одним из примеров этого является отсутствие реакции Франции в реагировании на повышение китайского влияния в Африке. В то время как Китай вкладывает значительные средства в различные проекты в регионе, французские компании и правительство не проявляют такой же активности.

реклама

Колониальное прошлое Франции в Африке неизбежно связано с эксплуатацией ресурсов и контролем над ними. Китай же действует совершенно иначе. Он предлагает инвестиции и строительство инфраструктуры, что позволяет развиваться региону и создает дополнительные источники дохода для страны. Это привлекает множество африканских государств, желающих получить не только финансовую поддержку, но и развивать свои экономики.

Но, следует отметить, что такое китайское присутствие также может быть связано с потенциальной эксплуатацией африканских ресурсов и контролем над ними. Китай строит инфраструктуру, нефтепроводы и дороги, чтобы легче добывать и транспортировать природные ресурсы из Африки. Это может вызывать беспокойство по поводу того, насколько выгодными окажутся такие проекты для самой Африки в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, новый нефтепровод в Нигере подчеркивает растущую конкуренцию между Китаем и Францией в Африке. В то время как Франция сохраняет культурные и исторические связи с некоторыми африканскими государствами, Китай предлагает новые возможности и альтернативы. Это создает сложности для Франции, которая должна проявлять больше активности и предоставлять конкурентные предложения, чтобы сохранить свое влияние в регионе.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Новый трубопровод в Нигере является не только экономическим, но и политическим событием. Он подчеркивает растущее влияние Китая в Африке и вызывает вопросы о будущем неоколониальной системы Франции на континенте. Время покажет, какие последствия принесет этот новый шаг Китая и какие изменения произойдут в политической и экономической сфере этого региона.



