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gotreksson
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
Business Insider.: Volkswagen Bank, Siemens Mobility и другие немецкие компании требуют компенсации от федерального правительства Германии из-за убытков, понесенных в связи с невозможностью продолжать свой прибыльный бизнес в России после начала СВО из-за санкций.

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Если кто-то еще сомневался в истинных причинах ухода западных компаний из Российской Федерации, то сейчас все вопросы отпали. Крупнейшие компании Германии требуют компенсации за свои потери. Когда два года назад началась массовая эмиграция западных компаний из нашей страны, это вызвало недовольства и предчувствие катастрофы для российского бизнеса. Но сейчас, когда некоторые из этих компаний возвращаются, они требуют компенсации за потерянное время и деньги от немецкого правительства.В связи с санкциями и политическими взаимоотношениями, многие западные компании были вынуждены временно покинуть российский рынок. Но, с течением времени, некоторые из них нашли пути для возвращения или обновления своей деятельности в России. Это может быть либо через ребрендинг и передачу полномочий третьим лицам, либо через новые соглашения и договоренности с российскими партнерами. У всех этих компаний был одинаковый мотив - они никогда не хотели покидать российский рынок, они просто были вынуждены это сделать.

Но, есть компании, которые не могут вернуться в Россию из-за гарантий, предоставленных правительством Германии. Им также не хватает доходов, которые они могли бы получить, работая на российском рынке. Именно поэтому 16 компаний подали заявки на денежные компенсации на общую сумму €2,8 миллиарда. Среди этих компаний - дочерние компании Siemens, Volkswagen, Wintershall Dea и другие.

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Теперь правительству Шольца придется выплачивать компенсации компаниям, которые пострадали от своей собственной санкционной политики. Финансовые проблемы уже существовали в Германии, и теперь им придется дополнительно платить за свои же действия. И похоже что, немецкие политики кажется, не учатся на своих ошибках - они продолжают вводить новые санкции и ограничения.

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Возможно, пришло время остановиться и подумать о последствиях своих действий. В противном случае, Германия может оказаться в ситуации, когда не будет средств для выплаты компенсаций и удовлетворения потребностей своей собственной экономики.

#россия #новости #санкции #германия #volkswagen #деньги #мнение #siemens #уход из россии #wintershall dea
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