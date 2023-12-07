Пресслужба "Ростеха": Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Минобороны очередную партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые в рамках гособоронзаказа прошли комплексный капитальный ремонт и модернизацию.

Недавно российский Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Министерству обороны очередную партию истребителей-перехватчиков МиГ31. Весь парк МиГ31 прошел капитальный ремонт и модернизацию, выведя эти машины на новый технический уровень.

Модернизация значительно повысила летно-технические характеристики самолетов исключительно важных для выполнения задач на современных боевых режимах. МиГ31 получил самое современное бортовое оборудование, включая современную авионику, навигационное оборудование и радиоэлектронные системы. Теперь эти самолеты обладают еще большей эффективностью и готовностью решать боевые задачи.

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МиГ31БМ обновлены до такой степени, что они способны справиться с любыми вызовами, стоящими перед Воздушно-космическими силами и ВМФ России. Настройка двигателя в полете на высоких скоростях, укороченная версия ракеты Р-37М, и увеличенная дальность поражения воздушных целей - все это делает МиГ-31БМ одним из самых современных и универсальных самолетов в Российской армии.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации, Юрий Слюсарь, отметил, что Нижегородский авиационный завод «Сокол» обладает необходимыми ресурсами и компетенциями, чтобы продолжать модернизацию оставшегося парка МиГ31. Это позволит обеспечить России всю необходимую авиационную мощь и способность противостоять потенциальным угрозам в воздухе.

Точное количество самолетов, которые были переданы Минобороны в рамках гособоронзаказа, не было оглашено. Однако уже в 2020 году было модернизировано около 100 МиГ31, и их служба будет продолжаться до 2035 года.

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Модернизированные МиГ31БМ стали настоящей гордостью отечественной авиации. Теперь эти самолеты обладают такой мощью и эффективностью, что позволяют России оставаться впереди военной авиации и уверенно защищать свои интересы на воздушных просторах.