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gotreksson
Темпы роста России возвращаются к докризисному уровню: импортозамещение идет успешно
TAdviser со ссылкой на ЦБ РФ: Инвестиционная активность расширялась почти во всех основных видах деятельности, наиболее активно — в торговле автотранспортными средствами, добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. При этом в ряде отраслей — в обрабатывающих производствах, строительстве и сфере услуг — инвестиционная активность на максимумах с 2017 года.

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Во втором квартале текущего года российские промышленные мощности достигли рекордной загрузки — 80,9%. Это весьма впечатляющий результат, который объясняется активными инвестициями в производство товаров для внутреннего рынка. Инвестиционная активность прослеживается практически во всех сферах, особенно заметно она выросла в торговле автотранспортными средствами, добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. Это свидетельствует о том, что российская экономика переходит на новые рельсы и начинает активно развиваться.

Особого внимания заслуживает резкий рост нескольких отраслей промышленности. Росстат сообщает, что в июне текущего года выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 71,61%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 51,72%, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) возросло на 45,81%, изготовление мебели выросло на 34,36%, а производство электрического оборудования увеличилось на 32,11%. Эти результаты говорят о важности высокотехнологичных отраслей, которые демонстрируют потенциал роста и развития в российской экономике.Возможно, вы уже слышали о различных проектах и достижениях в этих отраслях. Например, вспомните грузовики от КАМАЗа, включая беспилотные модели. Но, успешные проекты не ограничиваются только этим, новые российские гаджеты на отечественных операционных системах, новые пассажирские самолеты и их двигатели, включая прославленный ПД-8, который недавно совершил первый полет на "Суперджете". Кроме того, стоит отметить важную роль космической сферы, которая включает различные производственные направления, начиная от металлургии и заканчивая электроникой. И, конечно же, нельзя не упомянуть о росте производства мебели, частично благодаря отъезду из Российской Федерации компании "Икеа".

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Значительный рост также наблюдается в сфере производства морского и авиационного транспорта, пластмасс и резины, изделий из кожи, а также различной техники, включая сельскохозяйственную и добывающую.

Эти достижения говорят о том, что российская экономика переходит на новые рельсы и активно развивается, несмотря на негативные прогнозы со стороны Западных экспертов. Многие высокотехнологичные отрасли, которые Западные страны хотели уничтожить в России, возродились и продолжают набирать обороты. Они не только не уничтожились, но и показывают невероятные результаты. Что подтверждает не только присутствие России на глобальной арене, но и способность нашей страны противостоять экономическим вызовам и развивать собственные промышленные отрасли. Структурные изменения в российской экономике продолжаются, подталкивая ее вперед.

Это полноценная перестройка, которая позволяет Российской Федерации сменить стереотипы о сырьевой державе и всерьез заняться развитием обрабатывающей промышленности. Конечно, традиционная добыча нефти и газа все еще имеет важное значение, но сейчас все больше внимания уделяется процессу обработки и производства готовой продукции. Это способствует диверсификации экономики и создает прочную основу для ее развития.

Тем временем, на Западе имеет место погружение высокотехнологичных промышленных отраслей в глубокую рецессию. Евросоюз теряет двух крупных партнеров — Российскую Федерацию и Китай, что приводит к серьезным экономическим потерям. Хуже всего, отношения с Россией и активное противостояние нашей стране в мировой политике ведут к потере наиболее перспективного рынка — африканского континента. Последние события в этом регионе показывают, что западная модель разлагается, становится необратимой и все ближе к своему финалу.

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Российская экономика вступает в новую эпоху, и наши отрасли продолжают демонстрировать высокий потенциал роста. Это свидетельство того, что страна движется вперед, развивая инновации и высокие технологии. Экономическое чудо уже здесь, и оно рождается прямо на наших глазах. Так давайте поддержим российский бизнес, промышленность и продолжим верить в наш потенциал. Экономика страны идет вперед, а мы идем с ней.

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