В Германии было принято решение с 1 января 2024 года ограничить подачу электроэнергии, чтобы люди одновременно не включали на зарядку свой электроавтомобиль и не пользовались тепловыми насосами в доме

В Германии отныне будет не так просто зарядить свою электромобильную «железяку» или обогреть дом с помощью теплового насоса. С января 2024 года немецкие граждане столкнутся с ограничением подачи электроэнергии в свои дома.

И все это произошло из-за стремительного развития экологически чистой энергетики в стране. Долгое время Германия была на передовых позициях в зеленом движении, но теперь граждане страны столкнулись с тупиком. Немецкие электросети просто не справляются с такой нагрузкой. Для того чтобы избежать перегрузки в системе, правительство приняло решение ограничить подачу электроэнергии с момента вступления ограничений в силу. Теперь, когда кто-то решит одновременно зарядить свою электромобильную батарею и использовать тепловой насос, подача электричества будет ограничена. Но владельцы телефонов, холодильников и телевизоров смогут спокойно пользоваться своими устройствами.

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Все дело в ограничении, оно будет составлять 4,2 киловатта в час. И хотя на первый взгляд может показаться, что это много, но для многих это станет настоящим проблемой. Такая ситуация возникла из-за политики правительства Германии. Мало того, что цены на электроэнергию в стране на 50% выше, чем во Франции, они еще и ограничивают ее подачу.

Сегодня немцы приходя домой после тяжелого рабочего дня ставят свои электрокары на зарядку и включают тепловой насос для создания комфортного тепла в доме. Но скоро придется выбирать, что важнее: зарядить машину или обогреть дом.

Количество электромобилей в Германии продолжает расти, а правительство по-прежнему призывает граждан отказаться от использования газа в пользу электричества. Это значит, что проблемы с подачей электроэнергии будут только усугубляться. Чтобы решить эту проблему, нужен капитальный ремонт энергосистемы страны. Но у компаний-энергетиков нет необходимых средств на такие масштабные работы. А бюджет Германии уже зияет огромной дырой в 60 миллиардов евро.

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И вот о чем стоит задуматься немцам: может быть, стоит снова обратиться к свечам или гужевой тяге. Ведь это дешево и не загрязняет окружающую среду.