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gotreksson
Госдума обсуждает поправки к ТК: работодателей заставят платить проценты за задержки зарплаты
Госдума утвердила в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, которые позволят получать сотрудникам компенсацию, даже если зарплата не была начислена. Это же касается оплаты отпуска и выплат по увольнению. Расширить компенсацию за задержки зарплаты осенью 2023 года предложил Минтруд.

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Сегодня, до сих пор, некоторые работодатели задерживают зарплату своим сотрудникам. Возможно, вы сразу подумаете, что это незаконно и неправильно, и будете правы. Но на самом деле такая практика стала обычной в некоторых организациях. Что интересно, многие сотрудники даже не удивляются этому и не протестуют. Но, согласно закону, такое поведение работодатель может быть оштрафован, а работник имеет право на компенсацию за каждый день невыплаты.

Сейчас депутаты Госдумы одобрили расширение прав на компенсацию и предложили внести изменения в Трудовой кодекс. Согласно этим поправкам, сотрудники смогут получать компенсацию даже в том случае, если зарплата вовсе не была начислена. Это также распространяется на оплату отпуска и выплаты по увольнению. Минтруд предлагает внести эти изменения уже осенью 2023 года.На данный момент согласно статье 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не менее 1/150 ставки Центробанка за каждый день задержки, если зарплата была начислена, но не выплачена вовремя. Но, если зарплата вообще не была начислена, то сотрудник не имеет права на компенсацию.

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Депутаты считают такое положение несправедливым и предлагают внести поправки, чтобы компенсация распространялась и на неначисленные суммы, если суд признал право работника на их получение. Если была не выплачена только часть зарплаты, компенсация рассчитывается с фактически невыплаченной суммы в срок.

Это положение относится, например, к случаям незаконного увольнения. Если суд восстановил гражданина на работе, работодатель будет обязан возместить каждый день задержки зарплаты. В настоящее время он может просто выплатить невыплаченную зарплату.

Хотите знать, сколько обязан выплатить ваш работодатель за каждый день задержки зарплаты. Для этого можно воспользоваться простой формулой: сумма задержанной зарплаты умножить на 1/150 ставки Центробанка умножить на количество дней. Например, предположим, что средняя зарплата составляет 71 тысячу рублей, и ее задержали на 5 дней. Сейчас ключевая ставка равна 15%. Итак: 71 000 x 15/150 x 5 = 355 рублей. Это общая сумма компенсации за просроченную выплату.

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Очевидно, что эти изменения в законе будут полезны для сотрудников, которые сталкиваются с задержками зарплаты. Такие поправки помогут защитить их права и обеспечить более справедливую оплату труда. В конечном итоге, это должно способствовать повышению уровня доверия между работодателями и работниками.

#госдума #центробанк #штрафы #зарплата #компенсация #оплата #минтруд #работодатель #трудовой кодекс
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