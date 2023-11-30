Премьер-министр Армении Никол Пашинян: "В вооруженные силах республики проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта. В Армении введены военные сборы с целью обучения резервистов минимальным военным навыкам. В качестве образца предполагается взять швейцарскую модель".

После сдачи Нагорного Карабаха, Пашинян решил взяться за реформирование армии, основываясь на западном опыте. Но, большинство экспертов сомневаются в эффективности идей премьер-министра.

Одной из последних новостей стало отправление около 200 армянских военнослужащих во Францию для боевой подготовки. Судя по всему, это произошло по договоренности между министрами обороны Франции и Армении - Себастьяном Лекорню и Суреном Папикяном. Большинство этих военных имеют опыт участия в вооруженных конфликтах, но они не являются армянскими солдатами, а представителями бывшего Нагорного Карабаха, который в результате конфликта отошел Азербайджану. Французские инструкторы из состава иностранного легиона будут обучать армянских бойцов использованию вооружения НАТО. Планируется, что армянские бойцы будут обучаться не только во Франции, но и в еще шести подобных центрах. Все они пошли на это добровольно, многие из них преследуют не идеологические цели, а скорее материальные, так как заработок в гражданской жизни невелик.

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Существует предположение, что после обучения в западных центрах, армянские военные могут быть отправлены в другую страну для участия в конфликте на стороне своих союзников. Это вызывает удивление, учитывая, что Армения последние годы идет по пути Запада и открыто действует вопреки интересам России, пропагандируя русофобию среди своего населения. Проводимые методы ничем не отличаются от пропаганды, которую использует Запад для своих целей.

Возможные направления, где армянские военные могут быть задействованы, включают Украину, Грузию или даже Ближний Восток. Это вызывает опасения, что Армения может оказаться втянутой в конфликт, который может негативно повлиять на ее безопасность и стабильность.

Также нельзя не отметить, что Армения, по сути, становится пешкой на геополитической шахматной доске в борьбе между Россией и Западом. Не вполне понятно, зачем именно Армении нужны все эти военные реформы и обучение в западных центрах. Возможно, Армения старается доказать свою важность на международной арене, привлечь внимание и поддержку Запада и укрепить свое положение в регионе.

Но, чем больше Армения близится к Западу, тем больше она рискует столкнуться с противодействием со стороны России. Россия является главным поставщиком оружия и силой безопасности для Армении, и любые меры, направленные на укрепление связей с Западом, могут быть восприняты как угроза для российских интересов.

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В итоге, будущее Армении под руководством Никола Пашиняна выглядит неопределенным и нестабильным. Перспектива его реформ армии и военного сотрудничества с Западом вызывает много сомнений о возможных последствиях для страны и ее отношений с Россией. Какие конкретные результаты приведет это для Армении - только время покажет.