Александр Конюхов, генеральный директор АО «Силовые машины»: «Открытие производства литых лопаток газовых турбин — это знаковое событие для «Силовых машин» и всей отрасли. Новое производство основано на принципе 100% импортозамещения: наши специалисты разработали и внедрили технологию, используя уникальное оборудование, а также материалы, созданные на основе отечественного опыта авиационного и энергетического газотурбостроения. На текущем этапе мы освоили производство лопаток газовой турбины ГТЭ-65, которые отличаются сложной внутренней полостью для реализации системы охлаждения. Продолжаем отработку технологии, подготовку к серийному выпуску литых крупногабаритных лопаток газовой турбины ГТЭ-170».

В нашей стране наступает новая эра в создании газотурбин. Компания "Силовые машины" представила технологию создания сложнейшего элемента - литых лопаток горячего тракта, которые используются в газотурбинах. Эти элементы создавались для модели ГТЭ65, но производитель уже работает над разработкой моделей для ГТЭ170. Самое интересное здесь - 100% импортозамещение.

Одним из ключевых преимуществ новой технологии является то, что она основана на исключительно российских разработках и материалах. "Силовые машины" использовали свой уникальный опыт в авиационной и энергетической отраслях, чтобы создать оригинальное оборудование и материалы для производства элементов. Сегодня компания уже освоила создание компонентов для модели ГТЭ65, которые отличаются сложной внутренней полостью системы охлаждения. Компания также продолжает работу над разработкой и подготовкой к производству лопаток модели ГТЭ170. Производство компании расположено в Петербурге на площади около 6 тысяч квадратных метров. Планы компании включают выпуск 15-17 комплектов лопаток в год, что составляет около 560 штук в каждом комплекте. Если компания достигнет максимальной производительности, то она сможет выпускать более 12 тысяч элементов в год.

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Что бы достичь таких результатов инженерам компании "Силовые машины" пришлось овладеть сразу несколько направлений работы. Они разработали процесс создания керамических стержней, прессования восковых моделей, изготовления керамической формы, плавки металла и заливки керамоформы, а также провели финишную обработку и неразрушающий контроль отливок. Размеры отливок лопаток достигают 900 мм, а их вес - более 49 кг.

В 2019 году компания рассматривала возможность сотрудничества с немецкой компанией Siemens, но все изменилось. Siemens ушел из страны и забрал с собой технологии. Сегодня же, после ухода с российского рынка, компания Siemens сама находится на грани краха и терпит миллиардные убытки. Очевидно, российские компании справляются без западных компонентов и продолжают удивлять весь мир своими достижениями.

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Россия готова перейти на новый уровень в производстве газовых турбин. Одновременно с развитием отечественных технологий, она открывает новые перспективы в энергетике и авиации. Эти достижения привлекут внимание не только отечественных, но и зарубежных партнеров. Ведь теперь Россия знает, как создавать сложнейшие компоненты самостоятельно.