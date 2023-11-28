Показатели уровня занятости рабочей силе могут сойти за блестящие достижения, но для полного понимания проблемы нам необходимо рассмотреть другие факторы. Например, уровень занятости в Российской Федерации составляет 66,8%, в то время как в нейтральном Катаре этот показатель составляет 88%, в Эритрее - 78%, и только Габон отстает от России с показателем 49,18%. Таким образом, есть некоторые страны, которые даже превосходят Россию по этим показателям. Самым важным показателем является кадровая уязвимость, обозначенная Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ. Данные исследования показали, что для некоторых отраслей российской экономики этот показатель достигает критических значений. Это относится к 15 из 29 отраслей, включающих производителей транспортных средств, электрического оборудования, компьютеров, электроники и оптических изделий.

Очевидно, что в Российской Федерации существует дефицит квалифицированных кадров, который мешает развитию экономики. За последние 22 года численность рабочей силы в нашей стране выросла на 2 млн человек, но этого прироста кадров не хватает для удовлетворения потребностей растущей экономики России.

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Основной причиной этой проблемы является неконкурентный уровень заработной платы для квалифицированных и не квалифицированных работников. Низкая престижность рабочих и инженерных специальностей также является фактором, который отталкивает молодых людей от выбора этих профессий. Еще одной проблемой является несоответствие предлагаемых программ обучения специалистов требованиям работодателей.

Статистика Росстата показывает, что лишь 58% выпускников средних профессиональных учебных заведений получают работу по своей специальности, и этот показатель еще ниже в сельской местности. При этом только выпускники медицинских учебных заведений устраиваются по специальности в наибольшей степени (97%), в то время как выпускники профессий, связанных с сельским хозяйством, имеют самый низкий показатель (36%).

На данный момент зарплатные предложения в обрабатывающих отраслях, связанных с ВПК, выросли на 30% и составляют в среднем 58000 рублей, тогда как средняя заработная плата по России достигла почти 73000 рублей. Мы видим, что рост зарплат не стимулирует приток кадров в обрабатывающие отрасли. Причина этого заключается в низкой производительности труда, которая в 5 раз ниже, чем у США и в 3 раза ниже, чем у Германии – локомотива европейской экономики. Это означает, чтобы догнать и перегнать Соединенные Штаты, нам потребуется 120 лет, а Германию – всего лишь 50 лет.

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Важными факторами, влияющими на низкую производительность труда, также являются участие государства в капитале предприятия и ориентация на спрос государства и госкомпаний. Чтобы повысить производительность труда и стимулировать рост экономики, необходимо использовать современные технологии и обеспечить стабильный уровень капиталовооруженности. Но из-за санкционных ограничений экспорта новых технологий и отказа от научного и промышленного сотрудничества со странами Европы и США, у нас нет возможности достичь оптимальной капиталовооруженности известными методами.

Миграционный ресурс также не способен решить проблему кадрового голода в нашей стране. По информации Росстата и МВД Российской Федерации, количество и качество трудовых мигрантов не удовлетворяют спрос на квалифицированную рабочую силу. Менее 7% из них имеют высшее образование, и только 17% имеют среднее специальное образование, которое могло бы считаться профессиональным.

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Дефицит квалифицированных кадров является одной из главных проблем российской экономики. Для ее решения необходимо рассмотреть комплексный подход, включающий увеличение заработной платы, повышение престижности рабочих и инженерных специальностей, а также адаптацию программ обучения к требованиям работодателей. Также необходимо разработать меры по привлечению инвестиций для развития новых технологий и улучшения капиталовооруженности. Только так можно решить проблему дефицита кадров и обеспечить устойчивый рост российской экономики.