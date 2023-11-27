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gotreksson
Германия намерена достать химоружие Гитлера со дна Балтийского моря
Подводное «химическое кладбище» появилось в акватории Балтики вскоре после Второй Мировой войны. Союзники антигитлеровской коалиции во главе с СССР, изучив военные арсеналы Германии, и обнаружив, помимо снарядов и бомб еще и сотни тонн ядовитых газов внутри химических контейнеров, приняли решение утопить их в Балтийском море, Атлантике и проливе Ла-Манш.

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В Берлине задумались об эксгумации с глубин Балтийского моря химоружия нацистов и провести его экологическую утилизацию. Эксперты обещают подготовить и начать проект по подъему оружия в ближайшее время. Но, такое решение не осталось незамеченным главами НАТО, которые выразили свою недовольство тем, что важное дело может быть решено без их участия. Они указали на Швецию, страну, где находится одно из подводных кладбищ немецкого яда в близости порта Люсечиль(Швеция), и потребовали помощи мирового сообщества в этой операции.

Такая ситуация вызвала негативную реакцию со стороны специалистов и политиков. Глава второго евродепартамента МИД Российской Федерации, Сергей Беляев, предупредил о катастрофических последствиях, если НАТО будет задействовано в этом вопросе. Он подчеркнул, что привлечение несвязанных с химоружием структур, таких как Совет государств Балтийского моря или само НАТО, может привести к печальным последствиям для всего морского региона.Наличие подводного "химического кладбища" в Балтийском море восходит к периоду после Второй Мировой войны. Советский Союз и его союзники, исследовав арсеналы нацистов, обнаружили сотни тонн ядов, хранящихся в герметичных контейнерах. Испугавшись возможного использования этих опасных веществ, они коллегиально решили утопить все это в водах Балтийского моря. 

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Сверхсекретная операция по затоплению ядовитого оружия длилась шесть месяцев. Емкости с опасными газами сбрасывали с кораблей по ночам в 6 районах балтийских вод. Последствия этой операции ощущаются уже сегодня - на дне моря лежит 302,875 тонн ядовитых веществ. Более того, Англия и США тайно захоронили около 121 тысячи тонн химоружия в неизвестных местах Атлантического океана и западной части пролива Ла-Манш.Последствия этой операции являются медленным, но уверенным убийцей для природы. Океанологи уже давно говорят о проблеме, проводя исследования на примере рыб в Балтийском море. Увеличивается число мутантов со множеством инфекционных болезней, вызванных ипритом, высвобождающимся из-за коррозии оболочки капсул.

Токсичные вещества, такие как иприт и люизит, остаются опасными десятилетиями. Угроза от нахождения ядовитого оружия в морской воде заключается в том, что она не может его нейтрализовать, а наоборот, способствует активации коррозии.

О проблеме наличия германского химоружия на дне Балтийского моря говорили почти 30 лет назад. Местные жители заметили, что пляжи пусты и запрещены для купания. Даже в 30-градусную жару, стоят запретительные знаки с надписью "Не купаться. Опасно!".

Специалисты выражают опасения относительно подъема химического оружия с морского дна. Их главная тревога заключается в том, что страны Запада могут использовать это в качестве политического пиара. Время нынешней операции совпадает с ситуацией на Северных потоках и кризисом на Украине. 

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Специалисты и политики должны тщательно взвесить все факторы безопасности, чтобы избежать возможных катастрофических последствий. Причина включения НАТО в этот процесс вызывает некоторую озабоченность, учитывая их историю вмешательства. Возможно, стоит рассмотреть вариант привлечения специалистов из разных стран, включая Россию, с учетом их опыта и знаний. Такой подход может обеспечить наиболее безопасное решение проблемы "химического кладбища" в Балтийском море и способствовать сохранению экосистемы региона.

#германия #атлантический океан #балтийское море #химоружие #дно балтики #ла-манш #подводное «химическое кладбище»
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