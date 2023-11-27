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gotreksson
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
Наконец-то это случилось, и модернизированная версия легендарного Ил-96 находится на летных испытаниях. Для того чтобы реализовать изначально запланированную конструкцию, потребовалось свыше 30 лет, и во многом это заслуга усовершенствованного двигателя.

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Наконец-то, спустя более 30 лет работы, модернизированная версия легендарного Ил-96 стала реальностью. Этот самолет был создан с целью обеспечить дальнемагистральные перевозки, и его конструкция претерпела серьезные изменения, в основе которых лежит новый усовершенствованный двигатель.

На самом деле, история создания Ил-96 началась задолго до его первого полета в 1988 году. В 1970-х годах возникла потребность в новом самолете для осуществления дальних полетов. Изначально задумывалось создать Ил-86Д с четырьмя двигателями НК-56, но из-за некоторых обстоятельств это решение было отменено. Вместо этого, был выбран двигатель ПС-90 с меньшей тягой, что потребовало серьезных изменений в конструкции самолета. Крыло увеличили в размере, фюзеляж сократили, и количество пассажирских мест было уменьшено. В результате получился самолет, которого сейчас знают как Ил-96.С самого момента первого полета Ил-96-300 прошло уже больше 30 лет, и на текущий момент было выпущено всего 29 самолетов данной модели. Но, именно Ил-96 используется для перевозки высокопоставленных лиц нашего государства на важные встречи и переговоры сегодня.

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Решение о создании нового самолета в конечном итоге поставило крест на модернизации и продолжении производства Ил-86, который был как легче, так и вместительнее. Тем не менее была создана грузовая версия самолета Ил-96Т, но проект не получил достаточной поддержки, и закончился на этом.

В 2007 году был разработан двигатель ПС-90А1, который обладал большей тягой, и это стало отправной точкой для новых разработок. Благодаря этому двигателю, в 2015 году появилась новая модель Ил-96-400М, которая имела удлиненный фюзеляж и способна была вмещать до 370 пассажиров. Теперь уже не было никаких причин, чтобы не использовать этот самолет во всей полноте.

В октябре 2023 года модернизированный Ил-96 провел свой первый успешный полет. Самолет находится на летных испытаниях и, после получения всех необходимых разрешений, готов будет перевозить граждан в любую точку мира.

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Новая модернизированная версия Ил-96 стала реальностью благодаря многолетним усилиям и исследованиям. Это впечатляющий пример научно-технического прогресса и способности России создавать высококачественные авиатехнологии.

#самолет #ил-96-400м #ил-96 #ил-86д #нк-56 #пс-90 #пс-90а1 #самолет президента
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