Судно "Лепсе" было построено на Николаевской верфи еще в 1934 году. До 1988 года использовалось в качестве плавучей технической базы, обслуживавшей советский ледокольный флот. С 1981 года действовало как судно-хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и имело неоднозначную репутацию самого радиоактивного судна в мире.

В Мурманске проводится уникальное мероприятие "Росатома", на котором отмечают завершение утилизации "Лепсе" - самого радиоактивного судна в мире. Этот проект вызывал немало сложностей, поскольку технологии пришлось разрабатывать практически с нуля. Главный инженер ФГУП "Атомфлот" Олег Дербинян подчеркнул, что изъятие отработавших ядерных топливных сборок требовало особой осторожности, поскольку большая их часть была в поврежденном состоянии.

Результаты этой операции впечатляют. Глава по госполитике "Росатома" сообщил, что госкорпорация "Росатом" собирается и дальше работать по утилизации подобных объектов. Он утверждает что, пока есть ядерная энергетика, наличие радиоактивных отходов будет оставаться важной частью этого процесса. Он выразил надежду, что зеленая атомная отрасль будет существовать вечно, а новая технология замкнутого ядернотопливного цикла позволит повторно использовать материалы, которые до этого работали на благо человечества.

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История плавучей техбазы "Лепсе" впечатляет своей историей. Корабль введен в эксплуатацию еще в 1933 году и до 1987 года служил плавучей технической базой для ледокольного флота СССР. Но с 1980 года он стал "контейнером" для отработанного ядерного топлива и получило поистине мрачное прозвище "самого радиоактивного судна в мире".

Но наконец, в 2012 году "Лепсе" было снято с баланса флота и списано. Стартовал процесс демонтажа и утилизации судна. За пять лет, с 2012 по 2017 год, был проведен комплекс мер по утилизации. Отработанное ядерное топливо перемещали на спецобъект "Маяк" для переработки. Работы по утилизации "Лепсе" длились более 10 лет, и эти усилия принесли результаты - небезопасное отработавшее ядерное топливо, которое не удавалось вывезти стандартизированными способами, было вывезено из региона. Суммарная активность составляла 540 000 Ки, что значительно уступает катастрофе Чернобыльской АЭС, но все же требовала особой осторожности.

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Работы по ликвидации "Лепсе" стали важным шагом в обеспечении безопасности и построении экологически чистой атомной отрасли. "Росатом" продолжит работать над ликвидацией подобных объектов, чтобы создать благоприятные условия для будущих поколений.