Телеграм-канал «Недвижимость инсайды» показал, как по задумке архитектурного бюро Kamen может выглядеть новый жилой комплекс в районе пересечения ТТК и проспекта Генерала Дорохова, близ станции метро «Кутузовская».

В уникальном проекте многофункционального жилого комплекса в районе пересечения ТТК и проспекта Генерала Дорохова, близ станции метро "Кутузовская", архитектурное бюро "Kamen" представило концепцию, которая точно заслуживает внимания.

Главными элементами проекта являются две башни, соединенные стеклянным мостом на уровне 22-го этажа. Но, на удивление, этот мост не предназначен для перехода между зданиями. Оригинальность этого решения заключается в том, что "мост" будет использоваться как жилой пространство, где расположатся элитные квартиры. Просторные и современные квартиры окружены панорамными видами на Москву, представляющими настоящую роскошь в городской среде.https://t.me/propertyinsider/20217 Согласно планам, площадь застройки составит 60 тысяч квадратных метров, а высота одной из башен достигнет 190 метров. Предполагается, что подобный проект станет дополнительным символом современной Москвы и привлечет внимание как местных жителей, так и туристов.

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Не все концепции, предлагаемые архитекторами, воплощаются в жизнь. Это пока всего лишь концепт на конкурсе. Вопрос о том, какой объект появится на месте существующего четырехэтажного офисного здания, а также о сроках реализации и потенциальном завершении проекта, пока остаются открытыми. Но с момента публикации Распоряжения Москомархитектуры(комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы) в марте 2023 года, стало ясно, что проект вызывает интерес и активно обсуждается в среде архитекторов и жителей столицы.

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Инновационные и уникальные проекты небоскребов становятся все более популярными в Москве. В ближайшие годы столица Российской Федерации обещает радовать своих жителей и гостей все новыми и захватывающими образцами архитектуры. Невозможно не восхититься тем, как Москва становится площадкой для реализации самых смелых и впечатляющих архитектурных идей. Возможно, уже в ближайшем будущем увидим воплощение концепции жилого комплекса на пересечении ТТК и проспекта Генерала Дорохова, которая превзойдет все ожидания и придаст новый облик нашей столице.