"РИА Новости": стало известно, что российский бортовой комплекс обороны БКО "Витебск", предназначенный для защиты вертолетов, включая флагман Ка-52, был модернизирован специалистами предприятия-разработчика концерна "Радиоэлектронные технологии" с учетом полученного боевого опыта наших военных летчиков.

Российская военная технология получает новый шаг в развитии, в то время как инженеры предприятия-разработчика концерна "Радиоэлектронные технологии" усовершенствуют российский бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск", который предназначен для защиты вертолетов. Это обновление основано на боевом опыте российских летчиков и учете особенностей противодействия западным противовоздушным средствам.

Инженеры, работающие над модернизацией БКО "Витебск", учли все сложности и методы подавления, применяемые нашими потенциальными оппонентами, чтобы нейтрализовать российские вертолеты. При этом рекомендации по модернизации были предоставлены самими летчиками, которые участвовали в реальных боевых операциях.

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Это не первая модернизация комплекса обороны. Ранее БКО "Витебск" был модернизирован с учетом опыта применения в Сирии, где его эффективность была подтверждена, и он значительно повысил безопасность винтокрылых машин. Так что, было принято решение о еще одной модернизации уже в августе прошлого года.

Бортовой комплекс обороны "Витебск" предназначен для противодействия ракет и противовоздушных систем не только вертолетов, но и штурмовых самолетов. В его состав входят различные устройства и аппаратура, такие как система оптико-электронного подавления, станции радиолокационных помех и ультрафиолетовый/инфракрасный пеленгаторы пуска.

Одной из ключевых особенностей модернизированного БКО "Витебск" является его способность гарантированно обеспечивать защиту экипажу вертолета от средств поражения, включая переносные противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, в том числе западные модели. Что оценено военными летчиками и пилотами ударных вертолетов Ка-52, которые считают обновленный БКО "Витебск" более эффективной системой защиты.

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Следующим шагом станет поставка обновленных БКО "Витебск" для всех боевых вертолетов Российской Федерации, принимающих участие в операциях в зоне специальной военной операции. Это повысит безопасность экипажей и общую эффективность воздушных сил Российской Федерации.