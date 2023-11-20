Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский:Текущий рост цен и их дальнейшая динамика определяются ростом других элементов затрат — топлива, оборудования, логистики, заработной платы. За девять месяцев 2023 года производство яиц в России выросло на 2,7%.

В Российской Федерации все больше людей ощущают резкий рост цен на куриные яйца. За последний год стоимость этого продукта выросла более чем на треть, вызывая недовольство и раздражение в российском обществе. Официальные данные указывают на умеренный рост цен на 25 процентов, однако, как всегда, это лишь часть правды.

Правительство поручило разобраться с этой проблемой Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Но опыт прошлых "расследований" ФАС показывает, что они часто не приносят результатов. Как было и с ростом цен на сахар и лимоны, ФАС не нашла никаких нарушений и виновных.

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Анализ стоимости яиц показывает, что основные компоненты стоимости включают корма для птиц, энергоносители, зарплаты персонала и другие затраты. Но, непонятно, почему накрутка торговых сетей составляет целых 30 процентов. Это слишком большая накрутка, которая вызывает недоумение у экспертов рынка.

По данным, стоимость кормов не выросла за последний год, а некоторые затраты, такие как транспорт и коммунальные услуги, увеличились. Но, рост цен на 30-35 процентов не объясняется этими факторами. Возможная проблема связана с генеральными сборами торговых сетей, которые не ограничиваются их установленными расходами.

Одна из причин роста цен на яйца - это монополизация рынка крупными сетевыми магазинами. Несколько крупных игроков имеют значительное влияние на ценообразование и могут устанавливать несправедливые условия для поставщиков. Кроме того, это позволяет им повышать цены вне зависимости от действительных затрат, усиливая свою прибыль.

В последние годы произошло значительное сокращение числа птицефабрик, занимающихся выращиванием птицы для яиц. Это может быть связано с рядом факторов, включая высокие затраты на содержание птицы, осложнения в закупке кормов и проблемы с оборотными средствами. В результате такого сокращения предложения на рынке яиц, цены начинают расти.

Кроме того, одна из скрытых причин роста цен на яйца может быть связана с изменениями в законодательстве и введением новых санитарных и фитосанитарных норм. Такие изменения могут повлечь за собой увеличение затрат на поддержание требуемых стандартов безопасности и качество продукта. В свою очередь, эти затраты отражаются в цене на продукцию.

Так же не стоит забывать про курсы валют. Это вроде бы не особо важная часть для внутренного продуктового рынка, но именно из-за курса валют в Российской Федерации наблюдается дефицит рабочей силы. Все дело в трудовых мигрантах которые с ростом курса валюты просто переехали в другие страны, так как переводы на Родину они осуществляют чаще всего в долларах США.

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Рост цен на, пусть не самый необходимый товар, яйца - это проблема, требующая внимания власти. Скрытые причины, такие как монополизация рынка и изменения в законодательстве, должны быть выявлены и решены для обеспечения доступности и низкой стоимости данного продукта для населения. Проблемы недостатка рабочей сылы в данной отрасли так же присутствует и требуют мер по стимулированию и поддержке развития отрасли птицеводства.