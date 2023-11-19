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gotreksson
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
Пресс-служба "Росатома": в мае текущего года профильное учреждение одобрило все необходимые документы, а в ноябре госкорпорация выдала своему электроэнергетическому дивизиону — АО «Концерн Росэнергоатом» — разрешение на строительство энергоблока №8.

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В ядерной электростанции Ленинградская АЭС продолжаются подготовительные мероприятия для проекта по строительству двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Этот проект, начатый весной текущего года, обещает принести значительные изменения в энергосистему Российской Федерации.

С самых первых шагов, включая расчистку территории площадью 90 Га и вертикальную планировку, проект вызвал огромный интерес. Ленинградская АЭС является единственной станцией в нашей стране, на которой одновременно эксплуатируются разнотипные энергоблоки - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Данная АЭС представляет уникальную комбинацию истории и современных технологий в ядерной энергетике.

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История ЛАЭС началась полвека назад с запуска первого блока с реактором РБМК-1000 в Сосновом бору. Шесть лет спустя, станция уже была признана лидером среди других атомных объектов СССР. Следующие три советских энергоблока, введенные в эксплуатацию в 1976-1981 гг., послужили примером надежности и эффективности атомной энергетики. Сегодня, после многих лет службы, эти объекты будут заменены двумя новыми энергоблоками с реакторами ВВЭР-1200, которые ожидаются к запуску в 2030-м и 2032-м гг.

Проект строительства новых энергоблоков был временно заморожен из-за избытка электроэнергии на рынке. Только в позапрошлом году было принято окончательное решение о необходимости продолжения работ, и летом 2022-го года начались подготовительные мероприятия на площадке.

Сейчас, после одобрения всех необходимых документов со стороны профильного учреждения и получения разрешения на строительство госкорпорацией Росатом, проект переходит на новый уровень. Работы уже начались на 67 объектах капитального строительства восьмого блока. В 2025 году первый бетон будет залит в фундаментную плиту здания реактора, а в декабре этого же года ожидается получение лицензии на сооружение ядерных установок.

Ожидается, что совокупная мощность всех четырех новых энергоблоков ЛАЭС составит 4,8 ГВт. Это позволит генерировать порядка 34 млрд кВт*ч электроэнергии, что обеспечит около 60% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Капитальные затраты на проект оцениваются минимум в 560 млрд рублей, а всего в ходе строительства будет возведено более 150 различных объектов.

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Проект строительства двух новых энергоблоков на Ленинградской АЭС является не только значительным событием для отрасли ядерной энергетики в России, но и важным шагом для обеспечения энергосистемы и потребностей региона.

#новости #энергетика #строительство #росатом #ленинградская область #ввэр-1200 #лаэс #ленинградская аэс #рбмк-1000 #спб
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