Заместитель главного инженера БАЭС Илья Филин для «Известий»: «Российская энергетика и ядерный комплекс получает неоспоримое конкурентное преимущество уже на мировом уровне. И это та технология, где мы пока недостижимы для всего остального мира».

Новая технология, которую российским ученым удалось разработать, представляет настоящий прорыв в области атомной энергетики. Белоярская Атомная Электростанция (БелАЭС) с ее инновационным реактором БН-800 вызвала настоящую революцию в атомной энергетике. Теоретические концепции о закрытом ядерно-топливном цикле стали реальностью, принося огромный прогресс в сфере энергетики. Хотя реактор БН-800 еще не достиг полностью замкнутого топливного цикла, ученые уже предсказывают его достижение в ближайшие годы. Специалисты оценивают, что к 2029 году новые усовершенствованные реакторы позволят нам полностью осуществлять замкнутый топливный цикл без каких-либо ограничений.

Основная фишка этой технологии заключается в использовании уран-плутониевого МОКС-топлива. Такое топливо считается «вечным двигателем», потому что отработанное ядерное топливо из классических атомных станций можно повторно использовать. Это устраняет проблему хранения радиоактивного отхода и позволяет значительно сэкономить невозобновляемые ресурсы. С начала проекта в 2016 году, российские ученые добились больших успехов. БелАЭС работала как на уран-плутониевом МОКС-топливе, так и на обычном оксиде урана. Но только в сентябре 2022 года блок полностью перешел на использование уникального топлива. Это доказывает, что закрытый ядерно-топливный цикл готов к масштабированию и может стать основой будущей атомной энергетики.

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Директор БелАЭС, Иван Сидоров, заявил о планах создания энергоблока БН-1200М - головного образца серийного реактора, который будет работать вместе с тепловыми и быстрыми нейтронами, обмениваясь топливом. Это означает, что двухкомпонентная ядерная энергетика станет реальностью, что открывает перед Россией еще больше перспектив в области атомной энергии. Эта технология ставит Россию в лидеры атомной энергетики и значительно развивает технологический потенциал страны.

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В заключение, мы можем с уверенностью сказать, что российские ученые смогли достичь непреодолимой высоты в области атомной энергетики. Их разработки в области закрытого ядерно-топливного цикла приведут к увеличению топливной базы атомных станций России в несколько раз. Кроме того, данный прогресс значительно уменьшит образование радиоактивных отходов, что является огромным технологическим прорывом. Россия готова к будущему с чистой, эффективной и устойчивой энергией.