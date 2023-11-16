Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) отобрало лучшие изобретения последнего года, среди которых наиболее значимыми оказались технология получения нефти из угля и экономичный двигатель.

Новейшие технологии и изобретения всегда вызывают интерес и восхищение у общества. В Москве прошла уникальная выставка, на которой были представлены 20 лучших изобретений года, по мнению специалистов. Одной из особо заметных разработок стала премия ВОИР, которая является одной из самых престижных и значимых инновационных наград в Российской Федерации.

Одно из самых удивительных и полезных изобретений, представленных на выставке,- это новый способ превращения угля в нефть. Это открытие поможет стране использовать свои огромные угольные запасы для производства нефти, что имеет огромное значение не только для экономики, но и для энергетики нашей страны. Себестоимость производства одной тонны топлива составляет около 7500 рублей, в зависимости от стоимости сырья. Беря во внимание огромные масштабы производства нефти и её исчерпание, можно сказать, что это действительно революционное открытие.

реклама

Компания "Квант", которая занимается разработкой этой инновационной технологии, уже имеет промышленное оборудование и работает с объемами производства. Так, минимальный выход из тонны угля по их способу составляет 150 литров синтетической нефти, а самый лучший результат - 700 литров синтетической нефти. Кроме того, полученная из угля нефть имеет более высокую долю дизельной фракции, чем природная нефть. Это очень важно, так как дизель, полученный из угля, не замерзает при низких температурах и имеет более низкую температуру отгонки, чем традиционный дизель.

Впрочем, не только в России занимаются производством нефти из угля. Специалисты из Китая и Южной Африки также разрабатывают подобные технологии. Но на данный момент, российские установки являются лучшими в мире.

Нефть из угля - это не единственное удивительное изобретение, представленное на выставке. Еще одна интересная разработка - это технология подогрева топлива перед его воспламенением в двигателях внутреннего сгорания. Инженер Василий Атаманюк из Кирова представил новую систему, которая позволяет предварительно нагреть топливо перед его сгоранием в двигателе. Это улучшает КПД двигателя, повышая его эффективность до 60%. За счет использования выхлопных газов для подогрева топлива, автомобили будут потреблять гораздо меньше топлива, что приведет к экономии и снижению выбросов вредных веществ.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Эти удивительные изобретения являются прекрасным примером инноваций в России. Они доказывают, что наши специалисты находятся впереди планеты всей и продолжают работать над технологиями будущего. В них вложены огромные возможности для нашей экономики, энергетики и окружающей среды.