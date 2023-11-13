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gotreksson
Беларусь стала лидером по росту промышленного производства в ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия оценила динамику промышленного производства в странах ЕАЭС за январь – сентябрь 2023 года. Наибольшее увеличение промпроизводства зафиксировано в Беларусии.

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Динамика промышленного производства за январь – сентябрь 2023 года в странах Евразийского экономического союза(ЕАЭС) оказалась весьма обнадеживающей. По данным Евразийской экономической комиссии, общий рост составил 3,5%, причем основной вклад в эту положительную динамику оказала Беларусь, продемонстрировавшая впечатляющий прогресс со своим ростом в 8,1%.

Очень радостными новостями для экономики ЕАЭС стало увеличение производства в обрабатывающей промышленности на 7%. Это означает, что страны союза смогли справиться с вызовами пандемии, сложностями из-за начала СВО и оперативно восстановить былое производственное могущество и наладить новые цепочки сбыта продукции. Значительный рост отметился также в области электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования, где объем производства увеличился на 0,3%. Это еще одно доказательство того, что экономика ЕАЭС активно развивается и прогрессирует.Но, не все сферы промышленности испытывали такой же положительный рост. Наблюдается спад в горнодобывающей промышленности на 0,4%, что может быть связано с некоторыми внешними факторами или изменениями в спросе на соответствующие ресурсы. Кроме того, снижение производства заметно и в такой сфере, как "Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов", где спад составил 2,2%. Здесь возможны различные объяснения, такие как технические проблемы или изменения в правительственной политике в данной области.

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Общий рост промышленного производства в ЕАЭС является обнадеживающим сигналом и свидетельством стабильного экономического роста в экономическом регионе. Благодаря активным усилиям и успешной экономической политике, Беларусь продолжает занимать лидирующие позиции, демонстрируя впечатляющий рост в 8,1%. Это свидетельствует о сильнейшем потенциале этой страны и важной роли, которую она играет в развитии союза. Остается только надеяться, что положительная динамика будет продолжаться и другие страны ЕАЭС также достигнут высоких результатов в сфере промышленного производства.

#россия #новости #сво #беларусь #развитие #ресурсы #рост #эконимика #еаэс #примышленность
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