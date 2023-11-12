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Американские производители оружия оказались не способны удовлетворить потребности американских ВС в 21-м веке, согласно статье британского журнала The Economist. Подзаголовок уже намекает на ответ: "Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше". Но, основные подрядчики Пентагона все еще получают огромные прибыли, в то время как гражданские отрасли остаются далеко позади.
В последнем оборонном бюджете США предусмотрено огромное количество денег на закупки и исследования: $170 миллиардов и $145 миллиардов соответственно. Но большая часть этой суммы уйдет шестерке гигантов производства оружия, в то время как все остальные останутся подрядчиками. Такая монополия на вооружение внутри страны отрицательно сказывается на качестве продукции, а также на сроках поставок и стоимости.Деградация отрасли началась с решения президента Клинтона о консолидации и сокращении поставщиков оружия. С того времени их число сократилось с 50 до 6. Также стало ясно, что в современных конфликтах все большее значение приобретают компактные и простые тактические аппараты, средства связи, датчики и программное обеспечение.
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В период с 2000 по 2019 годы производители оружия показывали лучшие результаты, чем гражданские компании. Они продолжали расти и приносить доходы особенно после начала военных операций на Украине и Израиле. Но, сейчас они сталкиваются с двумя видами вызовов: технологическими изменениями и стремлением Пентагона извлечь большую выгоду из военно-промышленного комплекса.
Недавний проект «Репликатор», представленный Пентагоном, нацелен на массовое производство недорогих дронов, требует гибкого проектирования, чего оборонные гиганты не готовы предоставить. Лидеры американского военно-промышленного комплекса сталкиваются с ростом расходов, превышающих их доходы. Они получают дополнительное финансирование от Пентагона, чтобы компенсировать свои расходы на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. Такой подход обеспечивает безопасность бизнеса, но снижает стимул к выполнению работ в срок и в рамках бюджета. Проект истребителя F-35, который стал основным источником доходов Lockheed Martin, стартовал в 1990-х годах и все еще отстает на десять лет от графика, а его общая стоимость уже перевалила за 2 триллионов долларов.
Проблемы американской оборонной промышленности также заключаются в недостаточном качестве производства. Недавний доклад Национальной оборонно-промышленной ассоциации США дал низкую оценку всему американскому военно-промышленному комплексу. Особенно плохая ситуация соотносится с категорией производственных мощностей и готовности компаний к росту. Общая оценка американской оборонной промышленности составляет всего 69 из 100 возможных баллов.
Проблемы с кадрами являются еще одной сложностью, с которой сталкиваются американские военные компании. Во время кадрового дефицита они вынуждены нанимать менее квалифицированных сотрудников, а также заставлять своих сотрудников работать сверхурочно. Согласно данным, в аэрокосмической и оборонной отрасли остается незаполненными около 50 тысяч вакансий.
Даже мощные компании, такие как Boeing, испытывают финансовые трудности из-за изменений в финансировании проектов. Гиганты американской оборонной отрасли неспособны адаптироваться к изменяющимся требованиям современности, что может оказаться серьезной угрозой для национальной безопасности США.
Ситуация становится еще более озабочивающей для США на фоне военного конфликта на Украине, который опровергает некоторые базовые концепции американской военной доктрины. Проникновение тысяч дронов вдоль линии фронта вместе с новыми системами управления изменило природу конфликта. Радовать противника «сюрпризами» стало сложнее из-за мгновенного наведения на цель и быстрого поражения. Технологическая революция, вызванная конфликтом на Украине, подвергает сомнению осуществимость некоторых базовых концепций американской военной доктрины.