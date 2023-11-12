Британский журнал The Economist: в американском ВПК нарастают проблемы, накопившиеся за годы «олигополической оптимизации.

Американские производители оружия оказались не способны удовлетворить потребности американских ВС в 21-м веке, согласно статье британского журнала The Economist. Подзаголовок уже намекает на ответ: "Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше". Но, основные подрядчики Пентагона все еще получают огромные прибыли, в то время как гражданские отрасли остаются далеко позади.

В последнем оборонном бюджете США предусмотрено огромное количество денег на закупки и исследования: $170 миллиардов и $145 миллиардов соответственно. Но большая часть этой суммы уйдет шестерке гигантов производства оружия, в то время как все остальные останутся подрядчиками. Такая монополия на вооружение внутри страны отрицательно сказывается на качестве продукции, а также на сроках поставок и стоимости. Деградация отрасли началась с решения президента Клинтона о консолидации и сокращении поставщиков оружия. С того времени их число сократилось с 50 до 6. Также стало ясно, что в современных конфликтах все большее значение приобретают компактные и простые тактические аппараты, средства связи, датчики и программное обеспечение.

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В период с 2000 по 2019 годы производители оружия показывали лучшие результаты, чем гражданские компании. Они продолжали расти и приносить доходы особенно после начала военных операций на Украине и Израиле. Но, сейчас они сталкиваются с двумя видами вызовов: технологическими изменениями и стремлением Пентагона извлечь большую выгоду из военно-промышленного комплекса.

Недавний проект «Репликатор», представленный Пентагоном, нацелен на массовое производство недорогих дронов, требует гибкого проектирования, чего оборонные гиганты не готовы предоставить. Лидеры американского военно-промышленного комплекса сталкиваются с ростом расходов, превышающих их доходы. Они получают дополнительное финансирование от Пентагона, чтобы компенсировать свои расходы на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. Такой подход обеспечивает безопасность бизнеса, но снижает стимул к выполнению работ в срок и в рамках бюджета. Проект истребителя F-35, который стал основным источником доходов Lockheed Martin, стартовал в 1990-х годах и все еще отстает на десять лет от графика, а его общая стоимость уже перевалила за 2 триллионов долларов.

Проблемы американской оборонной промышленности также заключаются в недостаточном качестве производства. Недавний доклад Национальной оборонно-промышленной ассоциации США дал низкую оценку всему американскому военно-промышленному комплексу. Особенно плохая ситуация соотносится с категорией производственных мощностей и готовности компаний к росту. Общая оценка американской оборонной промышленности составляет всего 69 из 100 возможных баллов.

Проблемы с кадрами являются еще одной сложностью, с которой сталкиваются американские военные компании. Во время кадрового дефицита они вынуждены нанимать менее квалифицированных сотрудников, а также заставлять своих сотрудников работать сверхурочно. Согласно данным, в аэрокосмической и оборонной отрасли остается незаполненными около 50 тысяч вакансий.

Даже мощные компании, такие как Boeing, испытывают финансовые трудности из-за изменений в финансировании проектов. Гиганты американской оборонной отрасли неспособны адаптироваться к изменяющимся требованиям современности, что может оказаться серьезной угрозой для национальной безопасности США.

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Ситуация становится еще более озабочивающей для США на фоне военного конфликта на Украине, который опровергает некоторые базовые концепции американской военной доктрины. Проникновение тысяч дронов вдоль линии фронта вместе с новыми системами управления изменило природу конфликта. Радовать противника «сюрпризами» стало сложнее из-за мгновенного наведения на цель и быстрого поражения. Технологическая революция, вызванная конфликтом на Украине, подвергает сомнению осуществимость некоторых базовых концепций американской военной доктрины.